Burgemeester Emmen: 'Staatssecretaris kijkt naar apart vervoer voor veiligelanders'

Wat hem betreft reizen de asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsvergunning niet meer met het openbaar vervoer op trajecten rond Emmen, maar worden ze net als voetbalsupporters in aparte bussen vervoerd.

Veiligelanders

Die oplossing lijkt nu in zicht te komen. Van Oosterhout heeft vandaag opnieuw met de directeur van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) aan tafel gezeten en commissaris van de koning Jetta Klijnsma met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.

Volgens Van Oosterhout is er geen besluit genomen over apart vervoer van veiligelanders buiten het OV om, maar heeft de staatssecretaris wél de toezegging gedaan dat ze het serieus gaat bekijken.

'Vervoer ze als voetbalhooligans'

"Wat we met voetbalhooligans doen, kan ook met deze groep overlast veroorzakende asielzoekers", zegt Van Oosterhout. "In Zwolle oppakken en in een aparte bus naar Ter Apel. Geen stop onderweg en onder begeleiding. De overlast veroorzakende veiligelanders hou je zo uit de treinen Emmen - Zwolle, de buslijnen tussen Emmen en Ter Apel en je hebt ze tijdens de overstap van trein op bus in Emmen ook niet rondhangen in het stationsgebied."

Die denkrichting van de Emmer burgemeester is even pragmatisch als simpel. Geen incidenten meer in de treinen en bussen met OV-personeel, boa's of reizigers. Geen overlast meer op station Emmen. Je moet alleen het speciale vervoer goed regelen en begeleiden. Van Oosterhout heeft het idee dat het nu eindelijk is geland in Den Haag.

Het is een klein deel van de asielzoekers

Het gedrag van de veiligelanders verziekt volgens Van Oosterhout het debat over de opvang van asielzoekers. Dat kunnen we volgens hem niet gebruiken in de huidige toestroom van asielzoekers. De burgemeester wijst op wat Emmen zelf doet met de tijdelijke noodopvang in het oude Fletcher Hotel. "Dat gaat vooralsnog rimpelloos. We hebben alleen last van een kleine groep jonge mensen." Dat zijn niet alle asielzoekers, maar de burgemeester is wel bang dat dat beeld gaat ontstaan.

Veiligelanders zijn asielzoekers die in ons land een asielverzoek hebben gedaan maar weinig tot geen kans op een vluchtelingenstatus hebben omdat ze uit landen komen die door het kabinet als veilig worden beschouwd. Het zijn bijna altijd jonge mannen. Deze veiligelanders weten dat ze geen kans maken en velen gedragen zich alsof ze niets meer te verliezen hebben. Ze weigeren te betalen voor een bus of treinreis of hebben het geld niet voor een OV-reis. Vaak is het niet hebben van een vervoersbewijs de aanleiding voor overlast of incidenten in de treinen en bussen en op de stations van Emmen en Zwolle of bij de halte van het azc in Ter Apel. OV-personeel wordt bespuugd, uitgescholden en krijgt ook klappen. Notoire overlastveroorzakers worden uiteindelijk overgeplaatst naar de Handhavings- en toezichtlocatie in Hoogeveen, een azc waar strengere regels gelden en er ingehouden kan worden op het leefgeld. Overigens bestaat de groep overlast veroorzakende veiligelanders uit een klein deel van de vele asielzoekers die op het traject Zwolle - Emmen - Ter Apel reizen.

Leger des Heils moet met een plan komen

De burgemeester van Emmen heeft het ook helemaal gehad met het uitblijven van een oplossing voor de overlast die in het stationsgebied wordt veroorzaakt door dak- en thuislozen die vaak gebruik maken van de voorzieningen van het Leger des Heils. Vooral de dagopvang naast het station is een overlastveroorzaker, volgens van Oosterhout.

Een deel van de bezoekers van de dagopvang is ook vaste bezoeker van het dichtbij gelegen Leger des Heils-huis, de nachtopvang. Vaak speelt drank- en/of drugsproblematiek een rol. Van Oosterhout wil dat er half november een concreet plan van de welzijnsorganisatie ligt, omdat de verantwoordelijkheid voor hun bezoekers volgens hem niet ophoudt op het moment dat ze de drempel van het opvangpand over zijn en in het stationsgebied voor overlast zorgen.

En natuurlijk gaan gemeente en politie helpen bij de uitvoering van zo'n plan, verzekert de Emmer burgemeester. Wat Van Oosterhout betreft moet verslavingszorg daar een rol in spelen. Leger des Heils woordvoeder Bergtje de Weerd wil niks kwijt over zo'n plan, behalve dat het in de maak is.

Motie gemeenteraad

Wat ook in de maak is: een motie van VVD, GroenLinks, Vitaal Emmen en de SP voor morgenavond in de gemeenteraad. Ze willen een permanente en zichtbare boa-post bij station Emmen. Er bevindt zich al een boa-kantoortje, maar dat is niet voortdurend bemand.

Bovendien zit deze locatie volgens VVD-fractievoorzitter Marcel Meijer en GroenLinks-fractievoorzitter Bernadette van der Woude weggestopt tussen de stationshal en fietsenstalling. "Als geschikte locatie denken we aan het centrale gebouw midden in het stationsgebied." Daarbij is de inzet van de zwaarste categorie boa's, die 24 uur per dag aanwezig zijn, ook een wenselijke aanvulling, vindt Meijer.

Van Oosterhout vindt de motie overbodig. Het is hem en het college van B&W meer dan duidelijk dat de overlast en incidenten op het station en in het OV moeten stoppen. En daar wordt hard aan getrokken bij de gemeente en de provincie. Maar daarvoor zijn vooral anderen aan de beurt om het op te lossen volgens de burgemeester: het COA, de IND en het Leger des Heils.

