Mondkapjes terug in onderwijs: 'We hebben nooit formeel afscheid genomen'

Een begrijpelijke maatregel, vindt marketingmanager Bert Broekhoven van het Drenthe College. "We zien met z'n allen dat het niet de goede kant op gaat met het aantal besmettingen. En wat voor gevolgen dat heeft voor het ziekenhuis. Dus in die zin is het wel logisch."

Nooit formeel afscheid genomen

Mondkapjes waren de afgelopen weken niet verplicht. Maar ze blijven dragen in de gangen mócht nog wel: "Bij de laatste versoepeling hadden we gecommuniceerd dat mensen die er een gevoel van veiligheid door kregen, mondkapjes konden blijven dragen. Maar ik geloof niet dat daar veel gebruik van is gemaakt. Maar formeel hebben we nooit afscheid genomen van de mondkapjes", zegt Broekhoven.

Of de maatregel afdoende zal zijn, dat weet Broekhoven niet. "Dat moet u vooral aan de experts vragen. Ik denk wel dat we alles moeten doen om de corona eronder te krijgen. En daarbij zo lang mogelijk moeten wegblijven van de situatie waarin we weer online gaan lesgeven. We willen onze studenten fysiek blijven zien. Daar moeten we op blijven investeren."

Posters en thuiswerken

Ook bij NHL Stenden zijn ze eigenlijk 'hartstikke blij dat het beperkt is gebleven tot het mondkapje', zo laat een woordvoerder van de school weten. "We gaan de mensen er op wijzen op een leuke manier, met posters en zo. En als iemand een mondkapje is vergeten, spreken we diegene daar gewoon op aan."

Dat het coronatoegangsbewijs in het onderwijs voorlopig in de ijskast is gezet, daarover wil de woordvoerster zich niet uitlaten. "Dan loop je vooruit op zaken, dat is nu niet aan de orde." Net als het Drenthe College is ook NHL Stenden er blij mee dat het onderwijs fysiek gegeven kan blijven worden: "Medewerkers die niet voor de klas staan die werkten al thuis, en dat blijft ook gewoon zo."

Studenten en vaccineren

Bij het Drenthe College wordt er met de studenten gesproken over coronavaccinaties. Broekhoven: "Studenten motiveren om zich te laten vaccineren, dat is een uitdaging, zal ik maar zeggen. We zijn daar wel mee bezig met de GGD. De GGD heeft voor onze studenten gisteren, vandaag en morgen een spreekuur ingericht. Daar kunnen studenten met alle vragen over corona, maar ook over vaccinaties terecht, in een gesprek met een GGD-arts."

Of dat spreekuur storm loopt, dat weet Broekhoven niet. "Maar we doen al het mogelijk om studenten zo objectief en breed mogelijk te informeren over de voor- en nadelen van vaccinatie. Geen drang, geen dwang, het is volledig de eigen keuze van de student."

Bij NHL Stenden laten ze de keuze van vaccinatie ook volledig bij de student. Er zijn geen gesprekken en geen voorlichting. "We hebben wel de ruimte geboden om te vaccineren op school, de GGD kwam toen hier langs. We promoten het vaccineren niet actief, en we zetten niemand onder druk. Het is echt een keuze van de student zelf."

