Zeldzame Drentse filmbeelden uit de jaren 30-40 opgedoken

De films bevatten beelden uit de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Volgens conservator Mark Goslinga van het Drents Archief gaat het hier om heel zeldzaam materiaal: "Het is historisch heel waardevol materiaal. In deze tijd werd er nog niet veel gefilmd en zeker films uit de oorlogsjaren zijn zeldzaam. Daarnaast is het bijzonder omdat het door een vrouw gefilmd is."

Drenthe in de jaren 30

Een groot deel van de beelden is gemaakt in de Marktstraat in Assen, waar de familie woonde en een juwelierswinkel had. Ook Koninginnedag 1939, een uitstapje aan het Dierenpark Emmen en het vliegveld Eelde komen voorbij. Ook zitten er tot nog toe onbekende beelden van de bevrijding van Assen in 1945 in de schenking.

Het gros van de beelden is geschoten door mevrouw A.J. Stuart-van den Born. Zij is de oma van de schenker, Peter Stuart. Mevrouw Stuart-van den Born was naast fervent amateurfilmer ook hoofd van de huishoudschool in Assen.

Familie Stern

Wat de films ook bijzonder maakt, is dat er beelden op staan van de Joodse zusjes Stern. Zij waren de buren van de familie Stuart en ook hun kledingwinkel komt in beeld. De familie Stern moest deze winkel in de oorlog sluiten. Dochter Jenny vluchtte 1940 naar het toen veilige Breda. Haar ouders en haar jongere zusje kwamen via Westerbork in vernietigingskamp Sobibor terecht, waar zij werden vermoord.

Ook Jenny belandde in Kamp Westerbork, maar slaagde erin daaruit te vluchten. Dankzij zeven onderduikadressen overleefde zij de oorlog. Zij overleed in 2020. Voor de familie van Jenny Stern was het erg aangrijpend om nu deze beelden van hun moeder en haar zusje te zien.

Nadat de films van de familie Stuart zijn beschreven, zullen ze te zien zijn op www.drentsarchief.nl.