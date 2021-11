1 op de 5 Drenten in de problemen door woningcrisis

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Kien in opdracht van RTV Drenthe, RTV Noord, Omrop Fryslân en RTV Oost.

De Drenten die last hebben van het woningtekort geven aan dat ze bijvoorbeeld al lang wachten op een sociale huurwoning of dat ze geen hypotheek kunnen afsluiten. Een deel van de ondervraagden geeft aan daardoor gedwongen nog bij hun ouders te wonen of samen te wonen met anderen, bijvoorbeeld op een studentenkamer. Een deel van de ondervraagden heeft zelf geen last van het woningtekort, maar zegt zich wel zorgen te maken om de kinderen of kleinkinderen.

Om het woningtekort op te lossen moeten er volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en provincies en gemeenten tot 2030 een miljoen woningen worden gebouwd. Dit plan is aan een groot deel van de Drenten voorbij gegaan, want meer dan een derde geeft aan helemaal niet op de hoogte te zijn van de plannen. Bijna 40 procent zegt 'een beetje' op de hoogte te zijn van het plan.

En ook provinciaal hebben inwoners van onze provincie weinig weet van de plannen. Het zogenoemde Deltaplan van het Noorden, een plan van Noord-Nederland en Flevoland om 220.000 extra woningen te bouwen in ruil voor de komst van de Lelylijn, doet bij veel Drenten geen belletje rinkelen. Ruim 55 procent geeft aan niet van het plan op de hoogte te zijn. Iets meer dan 1 procent geeft aan 'volledig op de hoogte' te zijn.

Wat bijna de helft van de Drentse ondervraagden betreft mogen die woningen uit het Deltaplan wel in de eigen provincie gebouwd worden. Ook Groningen wordt vaak genoemd, gevolgd door Flevoland en Noord-Holland. Ruim 60 procent van de Drenten ziet daarbij het liefst dat bestaande dorpen en steden worden uitgebreid. Bijna 10 procent wil het liefst dat er compleet nieuwe dorpen en steden worden gebouwd.

In de enquête werd ook gevraagd om zelf oplossingen aan te dragen voor het woningtekort. De meeste mensen zien vooral heil in het simpelweg bijbouwen van nieuwe woningen. Daarbij verliest een deel ook niet de leegstaande kantoor- en winkelpanden uit het oog. Ook die kunnen volgens een deel van de ondervraagden omgebouwd worden tot woonruimte om het tekort op te lossen. Anderen zien wel heil in het idee om te zorgen dat mensen sneller een passende woning kunnen betrekken om de doorstroom te verbeteren. Zij vinden dat er bijvoorbeeld meer seniorenwoningen gebouwd moeten worden. Daardoor zullen ouderen doorstromen naar die huizen en zullen er eengezinswoningen of appartementjes vrijkomen voor jonge gezinnen of starters.

Ook moet volgens sommigen het zogenoemde scheefwonen aangepakt worden. Bij scheefwonen woont iemand met een hoger inkomen (nog) in een huurwoning die bedoeld is voor mensen met een lager inkomen.

Verantwoording

Onderzoeksbureau Kien uit Groningen voerde in opdracht van Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost een onderzoek uit naar de publieke opinie rondom de woningmarkt en de grote plannen in Noord-Nederland voor extra woningbouw. In Overijssel gaat het om het voorstel voor de Mastenbroekerpolder om daar 35.000 woningen te bouwen en in Fryslân, Drenthe en Groningen om het zogenaamde Deltaplan voor het Noorden. In dit plan stellen gedeputeerden voor om 220.000 extra woningen te bouwen, verdeeld over Flevoland, Fryslân, Drenthe en Groningen.

In het onderzoek zijn in totaal 1089 inwoners van Overijssel, Drenthe, Groningen en Fryslân ondervraagd. Na algemene vragen over de stand van de woningmarkt en de eigen ervaringen ermee, vroegen de onderzoekers naar de mening van de Noorderlingen over de grootschalige plannen.