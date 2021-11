QR-code niet meer nodig bij buitensport: 'Maar bezwaren blijven van kracht'

Het kabinet wilde het toegangsbewijs invoeren voor zowel sporters als publiek, maar na druk uit de Tweede Kamer ziet het daarvan af voor de buitensporten. Bij binnensporten blijft het coronatoegangsbewijs wel van kracht.

'Binnensport nog niet heel gelukkig'

Directeur Mieke van Zijl van Sport Drenthe: "Ik ben deels blij. We hoopten dat de maatregel ingetrokken zou worden voor de hele sport. Voor de buitensport is dat nu gelukt, maar voor de binnensport nog niet. De bezwaren zoals belasting van de vrijwilligers en uitsluiting gelden voor de gehele sport, daar willen we graag wat aan doen. Aan de andere kant, voor de buitensport liggen er nu weer wat meer mogelijkheden, maar ik kan me voorstellen dat de binnensport hier nog niet heel gelukkig mee is."

'Veel onrust bij clubs'

Volgens Van Zijl zorgt de invoering van het coronatoegangsbewijs in de sport voor veel onrust. "Die zorgen zijn er met name over de uitvoerbaarheid en de discussies over mensen die zich buitengesloten voelen. Daar maken heel veel verenigingen zich zorgen over. Het gaat over hun leden en die willen ze behouden", aldus de directeur van Sport Drenthe.

Ondanks dat bij buitensporten het coronatoegangsbewijs niet meer verplicht is, betekent dit niet dat de clubs helemaal niet meer te maken krijgen met de QR-code. Willen sporters naar een kantine, kleedkamer of wc, dan is het toegangsbewijs alsnog nodig. "Of dat werkbaar is, gaan we uiteindelijk zien." Zegt Mieke van Zijl. "Je kunt in ieder geval buiten sporten, daar zijn we blij mee. Als mensen naar binnen willen, moet je dat als vereniging alsnog regelen. Daar moeten we de verenigingen goed bij gaan helpen, hoe gaan we dat op een slimme manier doen? Ik kan me voorstellen dat er verenigingen zijn die zich afvragen of ze dat überhaupt wel willen."

Spannende dagen

Volgens Van Zijl van Sport Drenthe zijn het voor de verenigingen spannende en ingewikkelde tijden. "Het is belangrijk dat we de komende dagen gaan kijken hoe we het als sport gaan organiseren. We hebben er uit kunnen halen dat het voor een deel van de sport versoepeld is. Natuurlijk moeten we ons steentje bijdragen aan het bestrijden van de coronacrisis, maar de bezwaren zijn nog niet weg. Dat het uitdagingen geeft, lijkt me duidelijk. Ik verwacht wel dat veel sportclubs gaan controleren, er is weinig keuze."

