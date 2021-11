Basisschool en centrum Rolde hebben last van vernielers

"Onacceptabel" noemt directeur Henk Nobart van de Jan Thiesschool in Rolde het; sinds een tijdje worden er vernielingen gepleegd rond de bassischool. En ook het centrum van het dorp heeft last van vandalen, vertelt hij.

"We hebben last van jongeren die zwerfafval neergooien, die raamrubbers loshalen en brand stichten bij kozijnen. Fietsen van kinderen die toevallig bij de school zijn blijven staan, vernielen ze ook gewoon", verzucht de schooldirecteur.

Ouders ingeschakeld

Wie de daders zijn, weet Nobart nog niet. "Daarom hebben we gisteren de ouders van onze leerlingen gevraagd om mee te kijken, mee te denken en ons en de politie te informeren als ze iets weten over deze daders. Of het oud-leerlingen kunnen zijn? Dat zou kunnen. Dat hoop ik niet overigens."

Het is vaker gebeurd dat de school last van had vandalen. "Het wisselt een beetje. Eén keer in de zoveel tijd is er een groep jongeren actief in het dorp die zulke dingen doet. Blijkbaar is dat nu het geval en zijn wij aan de beurt, net als het centrum, waar ook overlast wordt veroorzaakt."

Gestoord tijdens vergadering

De politie weet ervan, zegt Nobart. "Ze zijn er actief mee bezig. We hebben helaas nog niemand kunnen betrappen. Een tijdje terug tijdens een avondvergadering op school werden we gestoord door jongeren die dingen tegen de ramen gooiden. Wij zijn uiteraard naar buiten gegaan om te kijken, maar toen waren ze natuurlijk verdwenen."