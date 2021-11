Aantal nieuwe ondernemingen in Zuidwest-Drenthe met kwart gedaald

In Drenthe is het aantal startende ondernemers in oktober gedaald ten opzichte van oktober vorig jaar. Die daling was het grootst in Zuidwest-Drenthe, daar daalde het aantal nieuwe ondernemingen met een kwart, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

In Zuidwest-Drenthe werden vorig jaar oktober 144 nieuwe bedrijven opgericht. Dit jaar waren dat er in oktober dit jaar 108.

Noord-Drenthe en Zuidwest-Drenthe

Ook in de andere regio's in Drenthe is een daling te zien. In Noord-Drenthe nam het aantal startende ondernemers af met ruim 16 procent. In Zuidoost-Drenthe is de daling heel licht, namelijk 0,8 procent.

Landelijke cijfers

Ook landelijk is een daling te zien in het aantal nieuw opgerichte bedrijven. Er kwamen vorige maand 20.600 ondernemingen bij. Ten opzichte van oktober vorig jaar is dat een daling van zo'n vier procent.

In de horeca groeide het aantal starters juist wel flink. In oktober schreven bijna 900 restaurants en cafetaria's zich in bij de Kamer van Koophandel. Binnen deze branche valt ook de eventcatering op, waar veel zelfstandig werkende koks, kelners en barista's (gespecialiseerd in koffie, red.) onder vallen.

Andere sectoren waarin vorige maand veel nieuwe ondernemers begonnen, zijn particuliere beveiliging en personenvervoer over de weg, waar onder meer taxichauffeurs onder vallen.