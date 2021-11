Tuin voor Zwaantje: 'Hier eet je wat de natuur en de tuin geeft'

"We hebben iets meer dan een halve hectare grond waarop we verbouwen en we proberen het hele jaar rond groenten aan te bieden", vertelt eigenaar Dennis Klompsma. "Mensen hebben vaak een wil met wat ze eten, dus 'ik wil aardbeien eten' of 'ik wil courgettes eten'. Maar hier eet je wat de tuin en wat de natuur geeft."

Bodembedekking

"We zijn in het laatste seizoen van de tuin beland en we zijn bezig om de tuin winterklaar te maken. Mensen kunnen de groenten die er nog staan, oogsten. En de bedden die leeg zijn, gaan we vullen." Ter voorbereiding op de winter is het belangrijk om de bodem te bedekken zodat deze niet schraal wordt. "Hier hebben we maaigras liggen zodat de wortels van de artisjok warm blijven en niet bevriezen", laat Klompsma zien.

"Hier hebben we winterrogge ingezaaid dat we de hele winter laten staan. De bodem blijft zo mooi bedekt", vertelt de tuinierder. "In de lente maaien we het af, komt er potstalmest op en frezen we het om. Dan hebben we een fantastisch bed voor volgend jaar."

Wijze raad

"De beste tip die ik kan geven voor het winterklaar maken van je tuin, is ervoor zorgen dat je bodem bedekt blijft", aldus Klompsma. "Dat kun je op verschillende manieren doen. Wij doen het door een groenbemester te zaaien of de bodem met gras te bedekken. Maar je ziet ook dat mensen het met karton bedekken. Zolang de bodem maar niet schraal wordt en het bodemleven intact blijft."

