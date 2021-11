Kees van Son van Staatsbosbeheer

Kees van Son is boswachter in Nationaal Park Drentsche Aa en is geregeld te zien in ROEG! Hij kent het unieke natuurgebied op zijn duimpje en neemt ons mee naar de mooiste plekjes in het water en op het land.

De Drentsche Aa is een verzamelnaam voor een uitgebreid netwerk van beken en zijbeekjes die zijn vernoemd naar het dichtstbijzijnde dorp of veld. Pas in de buurt van de stad Groningen heet de beek ook daadwerkelijk Drentsche Aa. "De beek is echt de drager van het gebied," vertelt Van Son trots. "Het bekenstelsel is echt uniek en heeft betekenis op Europese schaal."

Van Son werkt sinds 2007 in het Nationaal Park Drentsche Aa. "Ik vind het gewoonweg fantastisch hier. Als ik nu mijn ogen half dicht doe zie ik zo het authentieke landschap van vijfhonderd jaar terug. De slingerende beek door het landschap, echt geweldig," droomt Van Son weg.

Moeite waard

Van Son is sinds de start van ROEG! betrokken bij het natuurprogramma. "Ik vind het belangrijk en waardevol om mensen mee te nemen de natuur in. De natuur moet soms uitgelegd worden, zodat duidelijk wordt waarom de natuur de moeite waard is om te beschermen. Ik maak me de laatste tijd wel meer zorgen over het milieu dat achteruit gaat. Als boswachter heb ik een voorbeeldfunctie en ik vind het fijn dat ik iets meer invloed heb op het milieu door de beslissingen die we mogen nemen."

Van Son is boswachter publiek. Dit houdt in dat hij voor de communicatie zorgt tussen Staatsbosbeheer en de mensen die van de natuur genieten. "Ik houd me onder andere bezig met media, recreatie en educatie. Het leukste aan mijn werk vind ik het contact met mensen die wonen in het gebied waar ik werk. Bij Staatsbosbeheer werken ook een heleboel vrijwilligers. Ik krijg ongelofelijk veel energie van hen."

