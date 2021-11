'Criminelen achter drugslab zeiden dat ze van tv-firma Talpa waren'

Het drugslab in de villa werd in mei vorig jaar ontmanteld (Rechten: Wilbert Bijzitter)

Tegen de 66-jarige eigenaar van een villa in Willemsoord, vlak bij de grens met Drenthe, heeft justitie vier jaar celstraf geëist, omdat er een groot drugslab in zijn schuur zat. In het lab werd de synthetische drugs crystal meth gemaakt. Het werd in mei vorig jaar ontmanteld.

De eigenaar zei vandaag in de rechtbank in Zwolle dat hij erin geluisd is, meldt RTV Oost. Hij beweert dat hij in 2019 werd benaderd door mannen die zeiden van een Spaanstalig productieteam van tv-producent Talpa te zijn. Ze vonden de locatie van de villa zo mooi dat ze hem wilden gebruiken voor een programma. De eigenaar zei dat hij zich vereerd voelde.

Het team streek neer in zijn schuur, vertelde de man. Ze betaalden cash en sliepen en aten ook in de schuur. Hij mocht er naar eigen zeggen niet over praten. Maar de mannen bleken na een tijdje iets heel anders te produceren dan een tv-programma: er werden drugs gemaakt.

'Mexicaanse huurmoordenaars'

Toen hij ontdekte dat er iets niet in de haak was, mocht hij de schuur niet in en werd hij bedreigd door twee potige Mexicanen, verklaarde de villaeigenaar. Het zouden huurmoordenaars zijn geweest, die hem dag en nacht in de gaten hielden. Dat was volgens hem ook de reden dat hij de politie niet durfde te waarschuwen.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat er vanuit dat de man zelf ook actief betrokken was bij het lab. De criminelen hadden contact met elkaar via de berichtendienst Encrochat. Nadat het de politie in april vorig jaar was gelukt om de versleutelde berichtendienst te kraken, werd het berichtenverkeer over onder meer negentien drugslabs in ons land ontdekt, waaronder één in Eext, één in Kerkenveld en die in Willemsoord.

Uit de chatgesprekken blijkt volgens het OM dat de bewoner, die 'boer' en 'krul' werd genoemd, een veel grotere rol had bij het lab in zijn schuur dan hij de rechtbank wil doen geloven. Hij zou bovendien 25.000 euro per maand hebben gekregen voor de verhuur van zijn schuur.

Handelswaarde van miljoenen euro's

De politie viel op zondagmiddag 24 mei vorig jaar met veel machtsvertoon de villa binnen. De eigenaar werd buiten vastgebonden en geblinddoekt op een bureaustoel gezet tijdens de inval. In het lab stonden honderden liters aan basisolie, met een handelswaarde van tientallen miljoenen euro's. Ook lagen er crystal meth-kristallen.

Volgens de advocaat van de villabewoner uit Willemsoord wordt de schuld ten onrechte op zijn cliënt afgeschoven. Hij zei in de rechtbank dat sprake was van psychische overmacht, waardoor zijn cliënt toch is meegegaan met de wil het Spaanstalige team. "Het ging om een Mexicaans kartel. Hij wist dat het gevaarlijk kon zijn. Er werden ter dreiging foto's getoond van zijn familie. Hij kon dus niet anders dan er in meegaan", meldt RTV Oost.

De Zwolse rechtbank doet over twee weken uitspraak.

