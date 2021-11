Corona in Drenthe: 176 positieve tests en een sterfgeval

Het zijn er iets minder dan gisteren, toen er 184 positieve uitslagen bij kwamen. Het aantal van vandaag ligt boven het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen kwamen er dagelijks gemiddeld 173 nieuwe gevallen bij. In de afgelopen 24 uur is een ziekenhuisopname gemeld, ook is een Drent aan het virus overleden. Deze persoon komt uit de gemeente Westerveld.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 04-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1758 (+6) 8 21 Assen 4887 (+18) 74 15 Borger-Odoorn 1983 (+7) 35 15 Coevorden 3701 (+19) 61 32 Emmen 11243 (+56) 193 (+1) 84 Hoogeveen 5884 (+24) 85 42 Meppel 2938 (+8) 35 31 Midden-Drenthe 2502 (+5) 40 32 Noordenveld 2217 (+5) 35 26 Tynaarlo 2112 (+2) 26 25 Westerveld 1277 (+9) 19 22 (+1) De Wolden 2490 (+16) 37 26 Onbekend 90 (+1) 0 0

Landelijk

Afgelopen etmaal zijn landelijk 10272 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 18 juli. Het RIVM kreeg 24 meldingen van sterfgevallen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 58.375 positieve testuitslagen gemeld bij het RIVM. Dat is het hoogste weektotaal sinds 22 juli. Het komt neer op gemiddeld bijna 8400 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde stijgt nu vijf weken onafgebroken. Precies een maand geleden, op 4 oktober, lag het gemiddelde net iets onder de 1700 gevallen per dag. In een maand tijd is het niveau dus vijf keer zo hoog geworden.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag iets gestegen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu 1327 mensen die worden behandeld vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 17 meer dan woensdag. Eind mei lagen er voor het laatst zoveel covidpatiënten in de ziekenhuizen.

Op de intensive cares klom het aantal coronapatiënten met 23 tot 273, het hoogste aantal sinds 11 juni. Precies één jaar geleden lagen er echter nog 2 keer zoveel mensen op de ic's, namelijk 612. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1054 coronapatiënten, 6 minder dan een dag eerder.

