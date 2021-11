Eis: 30 maanden cel voor pedojacht ‘om coronatijd door te komen’

Vier verdachten stonden vandaag terecht in de rechtbank in Assen (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Een 23-jarige man uit Emmen hangt voor een reeks geweldplegingen een celstraf van dertig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk, boven het hoofd. Volgens de officier van justitie was de Emmenaar vorig jaar in oktober en november de leider van een groepje dat in Emmen en omgeving vermeende pedofielen mishandelde.

Tegen twee mannen van 23 en 21 uit Klazienaveen en Nieuw-Dordrecht eiste de officier werkstraffen tot 240 uur en een celstraf van een jaar, waarvan negen maanden voorwaardelijk. De 20-jarige zus van de Emmenaar hoorde een taakstraf van tachtig uur (deels leerstraf) eisen.

'Pedohunt'

De vier wilden mannen die seksafspraken maakten met minderjarigen een lesje leren. "De politie doet hier niets aan", zei de Emmenaar vandaag tegen de rechter in Assen. Door de coronamaatregelen hadden ze in die periode weinig te doen en verveelden zij zich. Ze maakten een WhatsApp-groepje aan onder de naam 'Pedohunt'. De plannen werden via de app gesmeed.

Voor het maken van de afspraken, waarbij ze zich voordeden als minderjarigen, werd een prepaid-telefoontje aangeschaft. Zo waren ze niet traceerbaar voor de politie. Ze zochten hun slachtoffers op op datingsites en spraken met ze af in buitengebieden. Eén van de groep wachtte het doelwit op en sprak hem aan op 'pedofiel gedrag'. De rest zat verstopt in de bosjes en sprong later tevoorschijn. Dan werd de groep agressief. De officier van justitie sprak van 'ordinaire geweldsfeiten'.

Zere voet van het schoppen

Zes slachtoffers deden uiteindelijk aangifte. Een van hen belandde met ernstig hoofdletsel in het ziekenhuis. De Emmenaar schopte de man zo hard tegen het hoofd, dat hij zijn eigen voet bezeerde. Het slachtoffer werd bewusteloos achtergelaten. "Lachend om de zere voet liep iedereen weg. Niemand bekommerde zich om het slachtoffer", zei de officier van justitie. In 2020 werd 250 gevallen van pedojagen gemeld. "Een zorgelijk fenomeen, dat de politie veel tijd heeft gekost", zei de aanklager.

Bij een incident in Zwartemeer deed ook een 14-jarige jongen mee. Hij heeft inmiddels al een taakstraf gekregen. De advocaten van de vier die vandaag terecht stonden, pleitten voor vrijspraak of een bestraffing volgens het jeugdstrafrecht. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

