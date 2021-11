Artsencollectief kraakt RIVM-onderzoek naar effecten windturbines

Wind Wiki roept de politiek op geen windturbines te plaatsen nabij woongebieden, omdat de artsen veel twijfel hebben over de gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden. De overheid baseert zich volgens het artsencollectief nu op RIVM-rapporten, waarvan de conclusies wetenschappelijk niet houdbaar zijn.

Wind Wiki twijfelde vorig jaar al over de RIVM-conclusies dat windturbines in de buurt van huizen alleen tot lichte klachten, zoals slaapverstoring, zouden kunnen leiden. Slaapverstoringen kunnen volgens de artsen namelijk tot een veel andere lichamelijke en psychische klachten leiden. Ook zouden omwonenden van windturbines aangeven meer stressklachten te ervaren.

Slecht onderzoek

Vanwege de twijfels heeft het artsencollectief de RIVM-conclusies over dat het allemaal wel mee zou vallen tegen het licht laten houden door Dick Bijl, onafhankelijk onderzoeker. Zijn conclusie: op basis van de RIVM-rapporten kan niet worden gesteld dat het bouwen van windturbines op korte afstand van de bebouwing verantwoord is.

Volgens Bijl zijn de conclusies van het RIVM gebaseerd op slecht onderzoek. Zo zijn er zeer beperkt steekproeven gehouden, waarbij de omstandigheden, waaronder de afstand tot bebouwing en de hoogte van de windturbines, niet representatief waren. Het RIVM beweerde onder meer dat omwonenden minder overlast ervoeren als ze zelf actief betrokken werden bij het proces rond het plaatsen van de turbines. Ook deze conclusies zijn volgens Bijl niet gebaseerd op goed wetenschappelijk onderzoek.

Ook benoemt Bijl dat veel onderzoeken werden betaald door belanghebbenden uit de windindustrie. Het RIVM heeft dit niet vermeld. Tot die conclusie kwam onderzoeker Joris van Hoof van de Universiteit Twente vorige week ook al.

Verzet in de Veenkoloniën

Alles bij elkaar opgeteld is het RIVM-onderzoek te matig geweest om het huidige beleid op te baseren, stelt Bijl. In Nederland leidt dit beleid ertoe dat windturbines veel dichter bij huizen worden geplaatst dat in andere landen in Europa.

Ook voor de bouw van windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze werd door omwonenden ook gevreesd voor onder meer gezondheidsrisico's. Het verzet was groot, maar de Raad van State ging toch akkoord met de bouw ervan. Hetzelfde gold voor Windpark N33 bij Meeden, waar momenteel veel geklaagd wordt over gezondheidsklachten nu de turbines er staan.

Wind Wiki: nieuw onderzoek nodig

Volgens het artsencollectief is het niet rechtvaardig om het RIVM zelf aan te vallen. "Er is nog veel onduidelijk over de effecten van windturbines op omwonenden, dat erkent en betreurt ook het RIVM. Maar we vinden wel dat eerst uit onafhankelijk onderzoek moet blijken wat de gezondheidsrisico's zijn. De politiek moet zich dit nu aantrekken en een pas op de plaats maken wanneer het gaat om de plaatsing van turbines vlakbij bebouwing, zodat er met deze nieuwe inzichten betere afstandsnormen gemaakt kunnen worden."

De artsen van Wind Wiki pleiten daarom naar nieuw en onafhankelijk onderzoek naar de effecten turbines die dicht bij bebouwing staan op de gezondheid van de omwonenden.

