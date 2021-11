Emmer politiek dringt met brandbrief aan op apart vervoer voor veiligelanders

In het stationsgebied spelen al enige tijd overlastproblemen met veiligelanders (asielzoekers die geen kans hebben op een verblijfsvergunning) en daklozen met al dan niet een verslavingsprobleem.

Wat betreft de eerste groep is Van Oosterhout volop in overleg met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), de Commissaris van de Koningin en Broekers-Knol. Van Oosterhout meldde gisteren dat de staatssecretaris serieus gaat kijken naar gescheiden vervoer.

De 'brandbriefmotie' (ingediend door VVD, GroenLinks, SP, Vitaal Emmen, CDA, Wakker Emmen, PvdA, LEF! en ChristenUnie) beschouwt de Emmer burgervader als een extra steuntje in de rug. Het is de bedoeling om ook andere gemeente te laten aanhaken bij deze actie.

Etnisch profileren

Volgens Van Oosterhout zit er aan het nieuwe vervoersarrangement voor veiligelanders wel wat haken en ogen. Hij verwees naar de woorden die Carmen Hoogeveen (D66) al eerder uitte: hoe ga je in Zwolle die mensen van elkaar scheiden zonder het risico van etnisch profileren. Want hoe zie je nou aan iemand dat hij of zij een veiligelander is of niet?

Van Oosterhout was gisteren nog op het station in Emmen. "Daar werd ik nog aangesproken door een buschauffeur. Tijdens het gesprek zag ik hoe vijf jongens daar de boel liepen te verstieren." Buschauffeurs zouden niet met trillende benen hun bus moeten instappen. "Twee incidenten verder en er zijn chauffeurs die hun handen in de lucht werpen en stoppen." Kortom, zo kan het niet langer, aldus de burgemeester.

Permanente boa-post

Wat betreft de problematiek met de daklozen, wordt er halverwege november door het Leger des Heils een plan gepresenteerd. De daklozenopvang van deze instantie ligt op een steenworp van het station. Naar de komst van een permanente boa-post in het Emmer stationsgebied wordt serieus gekeken, aldus de burgemeester.

Van Oosterhout toonde zich blij met alle voorstellen vanuit de raad. "Het voelt als een soort lobby, die onze gezamenlijkheid hierin uitdrukt. Zelf hebben we geen extra aansporing nodig, maar volgens mij de staatssecretaris wel."

