Berucht zebrapad in Coevorden wordt eindelijk verhoogd en beter verlicht

Bewoners van woonvoorziening Het Bastion in Coevorden durven straks eindelijk met een gerust hart de oversteek naar het centrum te maken. Het beruchte zebrapad over de Wilheminasingel wordt verhoogd met drempels en krijgt betere straatverlichting.

Hiermee wordt de wens van bewoners vervuld. Veel van de mensen die in de zorgvoorziening van Cosis in appartementencomplex Het Bastion wonen, hebben een beperking of zijn minder mobiel. Daarom kon het zebrapad over de Wilhelminasingel een lastig obstakel vormen. Veel automobilisten rijden er te hard en stoppen niet. Daarbij moesten voetgangers een drempel af en op. Dat hoeft nu niet meer.

Drempels en verlichting

De gemeente laat het zebrapad verhogen, door aan beide zijden ervan verkeersdrempels in de weg te plaatsen. Langs de straat komt betere verlichting, zodat ook 's avonds en 's nachts de oversteekplaats goed zichtbaar is.

Locatiehoofd Femke Gommer van Cosis is blij dat er eindelijk iets aan het zebrapad gedaan wordt. "Ik denk dat onze bewoners nu met een veiliger gevoel de straat over durven te steken. Het wordt nu gelijkvloers en dat is voor mensen met bijvoorbeeld een rollator of rolstoel veel fijner."

