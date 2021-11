Meppel betaalt 1,2 miljoen voor led-lampen in straatlantaarns

Meppel schakelt over naar led-verlichting. In de komende jaren wordt het merendeel van de straatlantaarns voorzien van een led-lamp. Verdeeld over vier jaar reserveert de gemeente daarvoor 1,2 miljoen euro.

De gemeente heeft zo'n 8.000 lantaarnpalen. Daarvan zijn al 1.200 voorzien van een led-lamp, die veel energiezuiniger is en langer mee gaat dan een gloeilamp. De komende jaren wordt dat in versneld tempo opgeschroefd. Niet alleen omdat het geld scheelt.

"Een lagere energierekening is aantrekkelijk, maar het gaat ook om de duurzaamheid", vertelt wethouder Robin van Ulzen. "We moeten in actie komen op dat gebied." Hij wil niet straat voor straat elke wijk afwerken. "We brengen eerst in kaart wat de oudste lampen zijn. Die vervangen we als eerst, lampen die recent nog vervangen zijn doen we dus pas over vier jaar. Anders is het echt kapitaalsvernietiging."

Vanaf volgend jaar gaat het jaarlijks om 300.000 euro. "Samen is dat 1,2 miljoen. Dat klinkt veel, maar dit hoort gewoon bij onderhoud", vervolgt Van Ulzen. "Het brengt ook weer een besparing met zich mee en Meppel moet duurzamer worden."

Dimbaar

Naast de geldbesparing en de duurzaamheid is er nog een voordeel: de lampen worden dimbaar. Van Ulzen ziet kansen. Niet om per paal te kijken welke lamp feller moet, maar in bepaalde gebieden kan het helpen. "Je kunt daar iets meer mee", zegt de wethouder. "Het is vooral in de binnenstad een uitkomst bij het uitgaanspubliek. Daar kijken we serieus naar. We zouden de lampen straks iets feller kunnen zetten aan het einde van de avond. Mijn ervaring is toch dat de mensen iets eerder naar huis gaan, als de lampen aan gaan."

Bij de meeste straatlantaarns wordt simpelweg het lampje vervangen. Voor twee historisch aantrekkelijke plekken heeft Van Ulzen een ander plan. "Langs de grachten en in het Wilhelminapark is het mooi om de hele paal te vervangen. Ik zou het mooi vinden om daar niet de standaard-palen neer te zetten, maar een paal die beter past bij de omgeving."

