60 duizend extra huizen in Drenthe, maar waar moeten die komen? 'Een dilemma'

Maar dat bouwen gaat ten koste van de aantrekkelijkheid van toeristische dorpen, denkt hoogleraar sociale geografie Pieter Hooimeijer. "Het is een ingewikkelde puzzel." Hooimeijer is betrokken bij het onderzoek rondom het Deltaplan. Als het aan de provincies Groningen, Friesland, Flevoland en Drenthe ligt worden er voor 2035 totaal 220.000 woningen bijgebouwd. Bovenop de al geplande 100.000 huizen.

In Drenthe zouden er dan in totaal 60.000 woningen bij komen. In ruil daarvoor willen de provincies een nieuwe spoorverbinding van Groningen naar de Randstad, de zogenoemde Lelylijn. Ook wordt er gesproken over de Nedersaksenlijn, waarbij de spoorverbinding tussen Emmen en Stadskanaal wordt doorgetrokken.

Toeristische trekpleisters

"Het Deltaplan is bedoeld om het Noorden aantrekkelijker te maken voor mensen uit de Randstad", legt Hooimeijer uit. "Die blijven dan werken in de Randstad maar wonen in het Noorden." Volgens hem is het dan logisch dat de meeste woningen worden gebouwd in de steden waar de Lelylijn zal stoppen, waaronder Heerenveen, Emmeloord en Drachten. Alleen gaat die spoorlijn niet door onze provincie, dus moet er voor Drenthe een ander plan komen.

"De woningen in Drenthe komen dan waarschijnlijk in dorpen die nu toeristische trekpleisters zijn", gaat Hooimeijer verder. "Maar dat gaat dan wel ten koste van de leefbaarheid. Vroeger noemden we dat 'witte schimmel', wanneer er overal witte villa's werden neergezet langs de dorpswal. Tegenwoordig hebben we daar gelukkig wel betere oplossingen voor."

Minst profiteren

Het legt het dilemma bloot waar de provincies mee in hun maag zitten, en waarvan de worsteling alleen maar groter zal worden. Als je Drenthe op zou delen in aantrekkelijke en minder aantrekkelijke regio's, dan zullen de veenkoloniën het bijvoorbeeld afleggen tegen de Hondsrug, denkt Hooimeijer. "Uiteindelijk worden de woningen gebouwd en verkocht door private partijen en die zullen dus kiezen voor gebieden die door toeristen in trek zijn. Zuidoost-Drenthe zal hiervan het minst profiteren."

Het is aan het rijk om nu een beslissing te nemen over het voorstel van de provincies, maar door de formatie laat dat oordeel op zich wachten. "We zijn er nog niet", denkt de hoogleraar. "Er moet eerst een betere onderbouwing komen of het plan wel haalbaar is hoe het nu is voorgesteld."

Wachten op huurwoning

Eerder vandaag berichtte RTV Drenthe over de bijna 18 procent van de Drenten die heeft last van de woningcrisis. De Drenten die last hebben van het woningtekort geven aan dat ze bijvoorbeeld al lang wachten op een sociale huurwoning of dat ze geen hypotheek kunnen afsluiten. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Kien in opdracht van RTV Drenthe, RTV Noord, Omrop Fryslân en RTV Oost.

Verslaggever Marcus Siebes legt uit wat er verder uit het onderzoek van onderzoeksbureau Kien is gebleken:

