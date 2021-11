Het eerste Techlab in Noord-Drenthe staat in Eelde: 'Techniek is nog meer dan kinderen zelf denken'

Het Techlab op het terrein van scholengemeenschap Terra in Eelde is een initiatief van Sterk Techniek Onderwijs. Door kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool én brugklassers kennis te laten maken met allerlei facetten uit de techniek, hoopt zij dat meer kinderen in de toekomt voor een technische opleiding kiezen. "We hebben gemerkt dat er weinig voor technische opleidingen wordt gekozen. Dat komt voor een deel omdat ze niet weten wat techniek is. En ze komen er niet mee in aanraking. Hier proberen we leerlingen te laten ervaren wat techniek allemaal is. En we willen vooral ook laten zien wat techniek nog meer is dan ze zelf denken."

Professionals begeleiden de kinderen

Professionals uit de verschillende technische werkvelden begeleiden de kinderen in het lab. In totaal zijn er drie lokalen waar verschillende soorten techniek worden bedreven. "We hebben een harde techniek-lokaal, daar wordt gewerkt met hout en metaal en daar worden dingen in elkaar geknutseld. We hebben een 21e vaardigheden lokaal. Daar vind je 3D-printers, lasersnijders en robots waarmee je kan leren programmeren. En we hebben een multimedia-lokaal. Daar werk je met en VR-bril en met computer en camera's."

In totaal openen er vier Techlabs in de regio. Deze in Eelde is de eerste. In Gieten staat al een lab op een tijdelijke locatie. De andere twee komen in Assen en Beilen. Het project heeft subsidie gekregen voor vier jaar, maar wil ook daarna blijven bestaan.