Binnensport en zwemscholen vinden verplichte corona QR-check onuitvoerbaar

Vooral verenigingen die veel zalen gebruiken en trainingsavonden hebben staan voor een onmogelijke opdracht vinden ze. Datzelfde geldt voor kleine zwemscholen. Ze vragen zich af onder meer af waar ze de vrijwilligers vandaan moeten halen.

Olhaco: wij willen blijven sporten

"We gaan er alles aan doen om te kunnen blijven sporten. Maar hoe we deze onmogelijke opdracht gaan doen hebben we nog niet helder", zegt voorzitter Arnold Heerts van de Hoogeveense volleybalclub Olhaco. In thuisbasis en hoofdaccommodatie van Olhaco sporthal Trasselt is het logistiek tijdens wedstrijden nog wel te organiseren volgens de voorzitter. "Dat is altijd op zaterdag een hele dag aaneengesloten van 10:00 uur tot 21:00 uur. Maar wij zijn daarnaast van maandag tot vrijdag grootgebruiker van andere Hoogeveense sporthallen en gymzalen voor de trainingen. Het Activum, Eduwiek, de Turnhal en nog een handvol kleine zaaltjes. En van ons eigen Trasselt."

"Hoe moeten we dat gaan doen? Vind maar eens de mensen die al die scans willen gaan uitvoeren." Heerts oppert dat teams onderling elkaar maar moeten gaan controleren. Want voor de zaterdagse wedstrijden denkt hij nog een beroep te kunnen doen op ouders en vrijwilligers, maar al die vele zaaltrainingen, dat lukt zeker niet.

"Los van de bemensing", vervolgt Heerts, "wat als op zaterdag een uitspelend team zich aan de deur van Trasselt meldt en drie van de acht spelers hebben geen groene QR-code of willen hem niet laten zien? Die mogen dan dus niet naar binnen. Wat dan? Dan is het einde wedstrijd voor twee teams."

Extreem krom

Het enige lichtpuntje is volgens Heerts dat er een einde komt aan een hele kromme situatie tot nu toe. "In de sporthal mocht je zonder QR-code naar binnen maar in de kantine niet. Zo zat hier onlangs tijdens de heren1 wedstrijd op de tribune iedereen schouder aan schouder en waren er bij een mini-toernooi 300 mensen in de zaal. Zonder code. Maar als één mini-speler in de kantine een patatje ging halen moest de QR-code weer gecheckt worden, dat konden we echt niet uitleggen."

Zwemscholen flink in de knel

Ook kleine zwemscholen vinden de uitvoering van de corona QR-check zo ongeveer onmogelijk. Brancheorganisaties in het zwemonderwijs en de zwembond hebben bij het kabinet aan de bel getrokken. Er is een uitzondering gemaakt; voor zwemscholen, zwembaden en zwemwedstrijden geldt dat alleen zwemmers en bezoekers van 18 jaar of ouder de QR-code moeten laten zien (in de horeca van zwemaccommodaties iedereen boven de 13).

Maar ook dat is volgens Jeroen Jansen van de kleine zwemschool de Dolfijn in Assen-Oost een hele opgaaf. "Iedereen controleren was voor ons onmogelijk. Geen 18-plussers naar binnen ook niet, want ouders moeten de kinderen vaak helpen met omkleden. Gelukkig kan dat nu wel maar we moeten al die ouders als ze hun kinderen komen brengen wel aan de deur checken. En als ze ze weer op komen halen, dan ook?", zucht Jansen.

Jansen moet zelf de QR-codes controleren, dus waarschijnlijk moeten de zwemlessen worden ingekort. Hij huurt een tijdslot van het bad en daar binnen moet alles gebeuren. Waarschijnlijk worden de lessen ingekort van 45 minuten naar een half uur. "Als het maar door kan gaan. Dit voorjaar waren we ook al drie maanden helemaal verplicht dicht. Die kinderen moeten leren zwemmen, we hebben een waterrijk land."

Buitensport zonder QR-code

Een coronatoegangsbewijs voor de amateursport in de buitenlucht is van de baan. Na druk vanuit de Tweede Kamer heeft het kabinet daar van af gezien. Sport Drenthe reageert deels opgelucht, maar voorziet nog steeds problemen voor Drentse sportclubs.

Directeur Mieke van Zijl van Sport Drenthe: "Ik ben deels blij. We hoopten dat de maatregel ingetrokken zou worden voor de hele sport. Voor de buitensport is dat nu gelukt, maar voor de binnensport nog niet. De bezwaren zoals belasting van vrijwilligers en uitsluiting gelden voor de gehele sport, daar willen we graag wat aan doen. Aan de andere kant, voor de buitensport liggen er nu weer wat meer mogelijkheden, maar ik kan me voorstellen dat de binnensport hier nog niet heel gelukkig mee is."

