Lukkien 200 duels hoofdtrainer: 'Waar komt dat nog voor?'

Lukkien boekte 68 zeges met de Drentse club en 53 duels eindigden in een gelijkspel. Overigens had dat aantal 202 moeten zijn maar Lukkien moest eind 2017 twee duels laten schieten wegens ziekte. In die twee (gewonnen) wedstrijden was Casper Goedkoop zijn vervanger. "Maar die tel ik gewoon bij die van mij op hoor."

De Veendammer oefenmeester laat weten dat hij trots is op het aantal duels als eindverantwoordelijke. "Waar komt dit nog voor? Het zegt mij in ieder geval dat ik het nog steeds enorm naar mijn zin heb bij deze club."

Nummer 201 bij de koploper

Klus nummer 201 wacht voor Lukkien morgen in Volendam waar de plaatselijke FC de tegenstander is. De oranjehemden zijn koploper in de Keuken Kampioen Divisie en hebben na 13 duels vijf punten meer dan de nummer 4 in de stand. Anderhalve week geleden stonden beide ploegen ook al tegenover elkaar in Volendam. Toen in de eerste ronde van de KNVB beker (0-3 zege voor de Drentse club).

Zelfde namen

"We weten wat we kunnen verwachten. Volendam heeft een goed elftal, dat graag de bal wil en daar ook de kwaliteiten voor heeft met Robert Mühren, Boy Deul en Daryl van Mieghem. We zullen verdedigend goed moeten zijn, maar ook aan de bal. Daarnaast zal de vorm van de dag ook doorslaggevend zijn", aldus Lukkien die naar alle waarschijnlijkheid met dezelfde elf zal starten als vorige week tegen VVV (dus met Brouwer, Luzayadio, Araujo, Veldmate, Burnet, Bernadou, Vlak, Mendes, Van Ooijen, Hilterman en Assehnoun).

FC Emmen zal in Volendam gesteund worden door een stampvol uitvak. Dat betekent dat er 400 supporters meereizen vanuit Emmen.

Live radio

Voor de thuisblijvers: FC Volendam - FC Emmen begint om 20.00 uur en is uiteraard weer live te volgen op Radio Drenthe Sport. René Poshuma en Niels Dijkhuizen zijn de commentatoren vanuit het Kras Stadion.