Kap van korenmolen De Sterrenberg eraf voor renovatie

Binnen tien minuten stond de molenkamp veilig op het grasveld naast de molen. "Dat ging soepel", zag molenaar Arent Bijker. Hij legt uit dat het succes te danken is aan een goede voorbereiding. "Het vergt erg veel voorbereiding. Maanden geleden is al een 3D-scan gemaakt van de molen om de oorzaken te onderzoeken. Vorige week zijn we begonnen met de demonteren. Dat duurde nog wel even, je schroeft hem er niet zomaar af."

Nooddak

De molenkap moet vervangen worden omdat de draagconstructie compleet versleten is. Jarenlang is het met kunstgrepen gerepareerd, nu kan groot onderhoud niet langer uitgesteld worden. Omdat elke molen uniek is moest de molenkap in goede staat naar beneden getakeld worden.

"Hij wordt vervoerd naar de werkplaats. Dan kan het molenbedrijf deze kap exact namaken", verklaart Bijker. "Toch wordt het spannend of hij straks weer past. Het blijft lastig. Elke molen is anders, en deze helemaal omdat hij oorspronkelijk uit Duitsland komt."

Vanaf vanavond is de molen voorzien van een nooddak. In april verwacht molenaar Bijker zijn molenkap terug, vanaf mei kunnen de wieken weer draaien.

