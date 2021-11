Midden-Drenthe laat voor 5,5 miljoen euro eigen gebouwen verbouwen

In de komende vier jaar moet een deel van het vastgoed van de gemeente verduurzaamd of vernieuwbouwd worden. Het andere gedeelte van de gebouwen moeten worden verbouwd tussen 2026 en 2040.

Volgens de gemeente gaat het om verschillende gebouwen, zoals zwembaden, bibliotheken, sporthallen en het gemeentehuis. Ook dorpshuizen en buitensportaccommodaties worden aangepakt.

De gebouwen die in de komende vier jaar al aan de beurt zijn, zijn het zwembad de Smelte in Smilde, de Drenthehal in Beilen, de gemeentelijke milieustraat en MFA de Spil in Bovensmilde.

De gemeente kijkt of ze combinaties kunnen maken bij verbouwingen of onderhoud. Volgens wethouder Erjen Derks wordt er bij de nieuwbouw van het kindcentrum 't Spiek in Beilen ook een nieuwe gymzaal gebouwd. "Dat heeft dan weer invloed op de plannen voor de Drenthehal", aldus de wethouder. Ook wordt gekeken of er een combinatie gemaakt kan worden tussen de Borkenkoel en de Groene Borg, en de Smeltehal in Smilde en de nieuwe MFA.

De gemeente hoopt met het verduurzamen van de gebouwen de 5,5 miljoen euro terug te verdienen.