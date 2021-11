Veroordeelde pedofiel gaat de fout in: tbs met twee jaar verlengd

De tbs van de 63-jarige Geert de J. uit het Groningse Zuidwolde, die in 2002 wegens ontucht met vijf jonge jongens werd veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging, is met twee jaar verlengd. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald.

De man heeft sinds de tachtiger jaren tientallen jongens misbruikt. In 2002 werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwang, toen hij van Groningen naar Zuidwolde verhuisde, waar hij opnieuw toesloeg.

De J., wiens tbs vorig jaar wegens 'positieve geluiden' met één jaar werd verlengd, is in de fout gegaan. En naar nu blijkt niet voor de eerste keer.

Gezocht naar kinderporno

Later kreeg De J. een lichtere variant van tbs (ook wel tbs-light genoemd), waardoor hij in een begeleidende woonvorm in het Alteveer, bij Hoogeveen, terechtkwam. Daar kwam een eind aan omdat hij op zijn computer naar kinderporno had gezocht. De rechtbank vond dat destijds voldoende reden om hem opnieuw in een kliniek met dwangverpleging te laten opnemen.

Angst voor 'pedojagers'

De J. verbleef sinds februari 2015 in de instelling 't Achterhuus in Alteveer. Hij kreeg daar naar verloop van tijd steeds meer vrijheden toegedicht, maar kwam steeds vaker zijn afspraken niet na. Aan de Alteveerster woonvorm kwam een einde nadat een wijkagent op een verjaardagsfeest had verteld dat De J. in die instelling verbleef. De burgemeester vreesde dat zogenoemde pedojagers in Hoogeveen en omgeving de jacht op De J. zouden openen.

Uit veiligheidsoverwegingen moest De J. toen weg uit Alteveer. Hij werd overgeplaatst naar een kliniek in het zuiden van het land, waar hij nu nog steeds verblijft. Vanaf 2016 is er al discussie geweest over voorwaardelijke beëindiging van de tbs van De J..

'Nooit meer de fout in'

Zo zou hij niet zomaar 'losgelaten moeten worden in de maatschappij'. Maar een constructie met stevige voorwaarden, zou hem opnieuw een kans geven om toch een lichtere fase van tbs te doorlopen.

Vorig jaar liet De J. volgens begeleiders zelfs 'zeer positieve geluiden' zien. Ook beloofde hij de rechters toen nog dat hij nooit meer de fout in zou gaan. Zijn tbs werd toen door de rechtbank met één jaar verlengd, omdat het zo goed ging.

Strafbaar materiaal

Maar in de kliniek waar hij nu verblijft heeft De J. opnieuw gezocht naar strafbaar materiaal. De kans op herhaling blijkt nog steeds onverminderd aanwezig. Bovendien is het behandelplafond bereikt, aldus de rechtbank. Zij vindt daarom een strikter kader voor De J. voor de komende twee jaren noodzakelijk.

Om zichzelf te bewijzen én om te kijken naar (nieuwe) behandelingen die zijn terugkeer in de maatschappij op den duur mogelijk maken, is het verlengen van de tbs met één jaar voor De J. nu te kort, aldus de rechtbank.

Over twee jaar moet hij opnieuw in de rechtbank verschijnen.

De man werd in eerdere berichtgeving Van D. genoemd. Hij heeft inmiddels via officiële wegen zijn naam aangepast naar De J. De volledige naam van de man is bekend bij de redactie.

Lees ook: