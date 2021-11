Borger-Odoorn stelt een ton beschikbaar voor 'Drents Giethoorn'

Tot groot genoegen van fractievoorzitter van Gemeentebelangen, Harm Greven. Hij is aan het kanaal geboren en pleit al jaren voor een opknapbeurt van de verloederde waterweg en de sluis uit 1897.

Uit een dorpsbelevingsonderzoek dat gehouden is in Valthermond, is volgens Grevens partij gebleken dat de inwoners van het lintdorp ook graag zouden zien dat het kanaal aan het Zuiderdiep opgekalefaterd wordt.

'Het is tijd'

In 2018 sprong hij al voor renovatie van het kanaal in de bres, maar vanwege het gebrek aan financiële ruimte ketste dat af. Aangezien Borger-Odoorn dit jaar goed in de slappe was zit, wilde de fractievoorzitter van Gemeentebelangen zijn kans grijpen: "Het is nu eindelijk eens tijd om het kanaal in Valthermond te herstellen."

Destijds had het raadslid al contact met de eigenaar van het kanaal: Waterschap Hunze en Aa's. In die gesprekken legde hij zijn wensen op tafel: "Het kanaal moet uitgebaggerd worden, zodat mensen dit stuk kunnen bevaren met kleine bootjes, waterfietsen en kano's."

Taaie gesprekken

Wethouder Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen) zag, ondanks de ietwat taai verlopen gesprekken met Waterschap Hunze en Aa's, wel kansen voor Drents Giethoorn: "Er zit schot in omdat inwoners van Valthermond deze vraag tevens hebben neergelegd bij het waterschap. Het komt echt uit de samenleving en dat is een belangrijk aspect."

Mede-indiener Pieter de Groot (GroenLinks) deed ook nog een duit in het zakje: "GroenLinks heeft hier een beeld bij. We willen de Veenkoloniën interessant maken voor de ontwikkeling van het toerisme. Toerisme is van groot belang voor dit gebied. Naast het uitbaggeren kunnen we ook een boost geven aan de biodiversiteit daar en dus een mooi stukje natuur creëren."

'Kadootje voor het waterschap'

Overige partijen zagen de investering echter niet zitten. "Dit lijkt een kadootje voor het waterschap", zei D66-fractievoorzitter Martin Hoogerkamp. Ankie Huijing-van Tongeren (CDA) vulde hem aan: "Volgens ons is het waterschap in dit geval aan zet." Erik Huizing van de VVD noemt Drents Giethoorn een mooie benaming voor het opknappen van het kanaal en is niet overtuigd: "We wapperen als gemeente op voorhand met 100.000 euro. Ik zou me als waterschapsbestuurder in mijn handen wrijven." Henk Zwiep van de PvdA sloot zich daarbij aan: "Uiteindelijk is het water van het waterschap. Waarom moeten wij daar een ton aan bijdragen? Misschien moeten zij eerst iets doen in plaats van de gemeente."

Het waterschap heeft gezegd ook te investeren, reageerde Greven: "Het is een impasse. Dit is namelijk een plan van het waterschap, de inwoners en de visvereniging. Als de gemeente een ton beschikbaar stelt, dan gaat het waterschap ook iets doen."

Annemiek de Groot (Leefbaar Borger-Odoorn) ging ook in eerste instantie niet akkoord: "Er wordt in het voorstel gesproken over het verfraaien en het uitbaggeren van het kanaal. Wij willen echter een vaarroute naar Musselkanaal. Ik stap graag in mijn bootje om bij meneer Greven een kopje koffie drinken. Ik zie dat voor me, maar met alleen uitbaggeren en opknappen zullen wij niet instemmen."

Uiteindelijk toch overstag

Een pauze bracht de partijen uiteindelijk tot elkaar. Greven kwam over de brug richting De Groot: "We willen ook de vaarroute vanaf Valthermond richting Musselkanaal herstellen. Dat betekent dat de dam bij de Dreef en de Kavelingen opengebroken gaat worden."

Leefbaar Borger-Odoorn voegde hier nog aan toe: "Gemeentebelangen en GroenLinks hebben een aanzetje nodig. Met het bedrag dat we nu beschikbaar stellen, is de verwachting dat ook het waterschap in beweging komt omtrent het kanaal aan het Zuiderdiep. Met de vaarroute als toezegging kunnen wij als Leefbaar ook instemmen met dit voorstel."

Gezamenlijk plan

De gemeente gaat samen met het waterschap, inwoners, visvereniging en andere maatschappelijke instanties, een gezamenlijk plan ontwikkelen waarin de oud-Veenkoloniale sfeer hersteld wordt en de vaarroute als cultureel erfgoed ook het toerisme in het gebied een stimulans moet geven.

Lees ook: