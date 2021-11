Gemeente Midden-Drenthe investeert flink om eigen organisatie op orde te krijgen

De gemeente Midden-Drenthe is nog niet van haar organisatorische problemen af. Dat ongenoegen laten bijna alle gemeenteraadsleden merken bij de gemeenteraadsvergadering en blijkt ook uit de begroting. Daar ligt een belangrijke reden aan ten grondslag: er zijn te veel taken, er is te weinig geld en er zijn te weinig goede ambtenaren. Forse investeringen moeten het gat dichten.

Drie jaar geleden werd de ambtelijke organisatie van de gemeente Midden-Drenthe op haar vingers getikt met een streng afkeurend onderzoek, het BMC-rapport. Hierin stond onder andere dat een angstcultuur heerst, er een gebrek aan visie en gebrekkig leiderschap is. Ook was het draagvlak onder de gemeentesecretaris weggevallen en adviseerde de gemeente verder te gaan onder een andere leiding waarna de gemeentesecretaris vertrok.

Capaciteit

Voor kleine gemeenten is het lastig om aan goede ambtenaren te komen en ze vast te houden. "Het verloop in de gemeente is dan ook groot", stelt Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde, Beilen, Westerbork. "Goede mensen zijn dan vaak ook snel weer vertrokken".

Meer taken, minder mensen

In Midden-Drenthe gaat de oplossing gepaard met flinke investeringen. Het gaat om een structurele investering van 250.000 euro en daarbij dit jaar een extra investering van bijna een miljoen om de knelpunten op te lossen. Het geld gaat onder andere naar ontwikkeling van medewerkers, de ict-omgeving en het opzetten van een projectbureau. Ook komt er een nieuwe managementstructuur.

Een miljoen extra voor eigen organisatie

Die miljoen euro is volgens coalitiepartij VVD volledig terecht. "We maken in onze organisatie zeker stappen, maar verandering kost tijd en geld en we hebben nog niet het gewenste niveau", ligt Arjan van Gelderen toe. "Je lost dat niet zomaar op. Zeker niet in coronatijd. Ik ben wel blij dat het college de situatie wel heeft beetgepakt, steun, aandacht en geld geeft. Maar de reden voor hulp is niet ongegrond."

'Gevaar dat de raad het zicht kwijtraakt'

Joop Kramer van coalitiepartij PvdA vreest ervoor om het zicht kwijt te raken: "De problemen zijn stug, we hebben veel taken en we moeten wel ambtenaren hebben om die taken uit te voeren. Ik denk dat we het voor een deel meer naar de bewoners toe moeten gaan organiseren", licht hij toe.

Zijn partij dient dan ook een motie in waarin de raad meer inzicht moet geven. "Het gevaar bestaat dat de raad het zicht kwijtraakt: Waar liggen in concreto de knelpunten? Waar gaat het geld naar toe? Lost het geld en de managementkeuzes de knelpunten op? De besteding moet immers doelmatigheid en doeltreffendheid gebeuren."

Om alles naar wens te laten functioneren zou er structureel een miljoen euro nodig zijn, laat wethouder Schipper van het CDA weten. Gemeenteraadslid van diezelfde partij, Robert Brouwer, noemt de bijdrage daarom nog te minimaal. "Er moet echt ruimte zijn voor de ambtelijke organisatie om zich verder te ontwikkelen", stelt hij.

Concurrentie

Ook in andere gemeenten zoals de gemeente Westerveld is het verloop van goede ambtenaren groot. Ambtenaren in kleine gemeenten moeten vaak meerdere expertises hebben en die alleskunners zijn schaars. Kleinere gemeenten kunnen daarentegen minder salaris bieden. Gemeenten ervaren daardoor concurrentie van elkaar.

Hoe haalbaar zijn nieuwe plannen nog?

Net als bij andere vergaderingen waar over de begroting gesproken wordt, regent het ook vanavond plannen en moties. 21 stuks passeren de revue "Maar," zegt fractievoorzitter Jannes Kerssies, "hoe haalbaar is het eigenlijk dat met onze capaciteit dit de komende maanden nog gerealiseerd kan worden? Sommige moties die eerder behandeld zijn, zijn nog steeds niet uitgevoerd."

Ook Rudie Weima, fractievoorzitter van GroenLinks houdt het daarom bij een bescheiden bijdrage. "We hebben geen geld, we hebben geen regering, als er geen wonderen gebeuren gaan we flinke bezuinigingen tegemoet, we kunnen met onze moties niet eerst de huid verkopen voordat de beer geschoten is."

