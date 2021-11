Tweeënhalve ton extra voor aanpak plattelandswegen in Borger-Odoorn

Het wegennet in Borger-Odoorn is in totaal 707 kilometer lang. 153 kilometer daarvan is te slecht in de ogen van de gemeenteraad. Bijna een derde van het wegennet in Borger-Odoorn bestaat uit plattelandswegen.

Met het oog op dreigende onveilige situaties op plattelandswegen wilden het CDA, ChristenUnie, VVD, Leefbaar Borger-Odoorn en D66 dat er 250.000 euro extra voor het onderhoud uitgetrokken wordt. Coalitiepartij Gemeentebelangen stemde in met dat kwart miljoen en dus wordt er in totaal 6,5 ton beschikbaar gesteld voor het onderhoud aan plattelandswegen.

'Verkeersveiligheid sneller verbeteren'

De reden waarom Gemeentebelangen instemde, is: "We hebben al meermaals aandacht gevraagd voor de plattelandsweg Dikbroeken waar veel van onze jeugd langsfietst. Met deze extra investering kunnen we de verkeersveiligheid op onder andere deze weg sneller verbeteren."

Volgens de partijen die het voorstel indienden is 'proactief beleid passender dan reactief beleid'. Met andere woorden: niet wachten tot er onveilige situaties ontstaan, maar nu al inzetten op de aanpak van plattelandswegen.

Niet gedekt in huidig budget

In de begroting van 2022 is al een budget van 1 miljoen extra vrijgemaakt voor het IBOR (Integraal Beleid Openbare Ruimte). Ook dat zal volgens de raad niet voldoende zijn om ook de plattelandswegen aan te pakken, want het budget zou al opgaan aan het standaard onderhoud van de wegen in de gemeente. De onderhoudsachterstanden op plattelandswegen worden hier dus niet mee gedekt.

GroenLinks voelde er niets voor. Fractievoorzitter Pieter de Groot (GroenLinks): "Ik wil eerst meer zicht hebben op wat de kosten en waar de prioritering binnen deze bak ellende gelegd wordt." In de IBOR staat dat de gemeente Borger-Odoorn bijna zes miljoen euro achter loopt qua onderhoud, stelt Erik Braam van de ChristenUnie: "Laten we vanavond dus een eerste stap zetten." Huijing vulde hem aan: "Bovendien staat de priotering in de IBOR-nota. Met 400.000 euro houden we het gemiddelde op niveau, maar we willen met deze 250.000 euro een kwaliteitsslag slaan."

Henk Zwiep van de Partij van de Arbeid (PvdA) liet zich niet ompraten en verlegde de investeringsfocus: "In het verleden, en dat vinden we nog steeds, hebben we regelmatig aangegeven dat wij eerst kiezen voor de mens en dan voor grijs, wegen dus. Wij zien dit geld liever richting het sociaal domein gaan bijvoorbeeld."

Niet structureel

In eerste instantie was het voorstel dat dit kwart miljoen structureel opgenomen zou worden in de begrotingen die zouden volgen. Door de aanpassing wordt het bedrag eenmalig toegevoegd aan de begroting van 2022 en daar blijft het vooralsnog bij.