Raad Borger-Odoorn stelt begroting 2022 unaniem vast: 'Lang niet gek'

In oktober maakte verantwoordelijk wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen) al duidelijk dat Borger-Odoorn voornemens is om anderhalf miljoen euro te investeren.

Ondanks een aantal opmerkingen vanuit de raad over het feit dat de begroting er zo rooskleurig uitziet, dankzij de extra middelen die vanuit het Rijk richting Borger-Odoorn zijn gegaan, bleef Wind positief in zijn betoog: "Onze begroting ziet er lang niet gek uit. We staan er financieel goed voor. Natuurlijk hebben de middelen vanuit het Rijk geholpen, maar er zijn ook gemeenten die ondanks deze extra middelen de begroting niet sluitend te krijgen. Dat Borger-Odoorn er dus goed voor staat is grotendeels te danken aan het beleid dat wij met elkaar in de afgelopen jaren hebben afgesproken."

Vette en magere jaren

Fractievoorzitter van de ChristenUnie, Erik Braam, waarschuwde de wethouder nog wel: "Er is voorzichtigheid geboden met het oog op de toekomst." Daar was Wind het mee eens: "Er komen uitdagingen op ons af. Na vette jaren, komen immers magere jaren. Daar moeten we ons op voorbereiden."

Borger-Odoorn houdt bijna een half miljoen over

De gemeente Borger-Odoorn houdt onderaan de streep bijna 450.000 euro over in 2022. Toch gaan de lasten van de inwoners met gemiddeld 1,5 procent omhoog. Hierbij gaat het om de riool- en afvalheffing en de onroerende zaakbelasting (ozb). Dit betekent een gemiddelde lastenstijging van 13 euro per inwoner.

"Dit gaat omhoog omdat wij het beleid hebben dat kostendekkend moet zijn", legt Wind uit. "De ozb-verhoging van 1,75 procent is een structurele maatregel die wij altijd doorvoeren."

Lees ook: