Hogere giften voor mensen in de bijstand in Midden-Drenthe

In december haalde een voorval in de gemeente Wijdemeren het landelijke nieuws. Een bewoonster van die gemeente die recht heeft op een bijstandsuitkering moest 7000 euro terugbetalen omdat ze haar boodschappen geschonken had gekregen van haar moeder. Met veel ophef tot gevolg.

Gift tot 1.200 euro

De Tweede Kamer nam er eerder dit jaar een motie van de SP over aan, dat dit niet wenselijk is, maar het is uiteindelijk de taak van gemeenten om hieraan gehoor te geven. Het gaat over een vrijstelling voor giften in te voeren tot een bedrag van 1.200 per jaar voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen en daarmee een lijn trekken tussen alle gemeenten. Dat wil de gemeente Midden-Drenthe zo spoedig mogelijk invoeren.

Initiatiefnemer Arjan van Gelderen in Midden-Drenthe (VVD): "De administratieve last en de controle op de wetgeving in de huidige situatie is waarschijnlijk groter voor de inwoner en ons dan in de voorgestelde wijziging. Laten we kijken, op het gebied van service en verbetering van de armoede, hoe we dit kunnen ondersteunen."

Gemeente gaat uitzoeken

"Er zijn veel mensen die het zwaar hebben, dat is geen nieuws. Het is alleen maar mooi als die mensen iets krijgen toegestopt", stelt gemeenteraadslid Karin Kappen (CDA).

De gemeente gaat uitzoeken hoe het ontvangen van giften voor bijstandsgerechtigden kan werken en ook hoe het juridisch in elkaar steekt. Ook andere gemeenten voerde deze nieuwe regels al in. Onder andere in Amsterdam, Veenendaal, Arnhem en Goirle zijn hogere giften mogelijk.