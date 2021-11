Assen doet toch haalbaarheidsonderzoek naar openluchtzwembad

Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar een gemeentelijk openluchtzwembad in Assen. Een motie hiervoor van Stadspartij PLOP, 50PLUS en CDA haalde vanavond een ruime meerderheid in de raad, met 26 stemmen voor en 7 tegen.

Behalve collegepartijen GroenLinks en D66, steunden alle andere partijen het zwembadonderzoek, wat al langer door PLOP bepleit wordt. Verrassend genoeg gaven ook de collegepartijen ChristenUnie, VVD en SP hun zegen. "Het zwembad hangt nu al zo lang boven de markt in Assen, laten we met een onderzoek eindelijk eens duidelijkheid krijgen over de daadwerkelijke kosten van zo'n voorziening, dan hebben we dat gehad", aldus VVD-fractievoorzitter Martin Rasker.

Sportstad Assen

Daarmee is de tweede poging van Stadspartij PLOP alsnog gelukt om in Assen weer een openluchtbad op de politieke agenda te krijgen. In juli strandde nog een amendement van PLOP, om zo'n onderzoek naar een eigen buitenbad in de Omgevingsvisie te krijgen. Een raadsmeerderheid vond dat toen niet de juiste plek. Reden voor PLOP-fractievoorzitter Henk Santing om tijdens de begrotingsbehandeling opnieuw de vurige wens voor een buitenbad op tafel te leggen. Met succes.

"Assen verdient als sportstad een eigen openluchtbad, en er is ook behoefte aan", stelt PLOP. De partij wil, samen met 50PLUS en CDA, laten onderzoeken wat reëel is in omvang, bezoekers, locatie en geld, zodat de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling volgend jaar een definitieve keuze kan maken.

Gebakken lucht

Voor de ChristenUnie blijkt het zwembad wel 'een lastige kwestie'. "We hikken tegen de kosten aan en zijn bang onze inwoners een worst voor te houden, wat straks toch weer gebakken lucht blijkt", stelt CU-fractievoorzitter Bouke Weening. "Maar als we geen onderzoek laten doen, weten we dat natuurlijk niet zeker."

En als er dan toch een onderzoek komt, wil de CU dat de toeristisch-recreatieve sector er nauw bij betrokken wordt. Ook de andere coalitiepartijen, SP en VVD, vinden dat er met zo'n haalbaarheidsonderzoek nu eindelijk maar eens helder moet worden, om wat voor kosten het gaat.

GroenLinks vindt zo'n onderzoek 'zinloos'. "Je weet van tevoren dat er elk jaar flink geld bij moet bij zo'n zwembad, en daar zijn we niet voor", aldus fractievoorzitter Hans Marskamp. Ook voor D66 is klip en klaar dat een openluchtbad jaarlijks geld kost. De partij wilde daarom van Stadspartij PLOP weten hoeveel geld ze jaarlijks voor zo'n openluchtzwembad over hebben. "Want als je van tevoren niet bereid bent er ook jaarlijks geld in te steken, hoef je zo'n onderzoek niet te doen", aldus D66-voorman Remi Moes.

Afweging na onderzoek

"Reken ongeveer rond een half miljoen", zegt Santing van PLOP. "En we hebben een redelijk grote bereidheid om ermee door te gaan." Het CDA verwijt D66 dat de partij met het zwembad 'verkeerd om' denkt. "Over jaarlijkse kosten kun je nu nog niet praten. Dat moet je juist eerst onderzoeken om een goede afweging te kunnen maken", aldus CDA-voorman Ronald Witteman. "We verdienen dat."

Volgens D66 telt Drenthe 49 zwemparadijzen, en dat vindt de partij meer dan genoeg. "Wij hebben in Assen ook nog de Baggelhuizerplas, investeer daar dan wat meer in. En je zou ook iets met de Bonte Wever kunnen doen qua aantrekkelijke prijs", aldus Moes.

'Ook geen theater in elke gemeente'

Wethouder Bob Bergsma (D66) zit ook niet op zo'n haalbaarheidsonderzoek te wachten. Zo'n onderzoek kost de gemeente volgens hem al snel 50.000 tot 100.000 euro, en dat geld zit niet zomaar in de begroting. "Er zijn in Drenthe al heel wat zwembaden. En het is niet zo dat iedere gemeente ook een theater heeft. Bovendien hebben wij al een mooi subtropisch zwembad met buitenbad."

Maar zo'n onderzoek komt er uiteindelijk dan toch. En daarmee volgt er na het besluit van bijna negen jaar geleden, om toch geen openluchtbad in Assen te bouwen, toch weer een nieuw hoofdstuk in de zwembaddiscussie. In 2011 werd nog een ambitieus plan gelanceerd om bij de Bonte Wever een groot openluchtzwembad te realiseren, waarin de gemeente jaarlijks geld zou stoppen.

Jaren geleden streep erdoor

De bouw zou zo'n drie miljoen euro kosten, plus jaarlijkse exploitatielasten voor de gemeente. Maar door dit zwembadplan ging begin 2013 weer eens streep. Assen moest miljoenen bezuinigen, en de voorkeur van college en gemeenteraad ging toen naar de bouw van een wielerbaan en het duurzaamheidscentrum in het Asserbos.

'Dit is super'

Fractievoorzitter Santing van Stadspartij PLOP is blij verrast over de meerderheid. "Geweldig, kunnen we eindelijk eens gaan kijken wat het gaat kosten. Er is natuurlijk een historie, waarbij het zwembad toen sneuvelde in de plannen. Laten we de vraag maar es opnieuw stellen, wat het nu zou moeten kosten, en of we dat voor Assen over hebben. We vinden het echt super!"

