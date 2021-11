Noordelijke Motorbeurs en Bouwplan niet in Expo Assen

Fred Maring van de Noordelijke Motorbeurs is verbaasd dat de beurs niet door kan gaan op 14, 15 en 16 januari 2022. "Dit zaakje stinkt", aldus Maring. Er stond al een mondelinge afspraak met de tweede man van Libéma, volgens Maring. "En toen ineens werd ik gebeld door iemand anders van Libéma om de afspraak die ik had af te zeggen." Maring zit nu met zijn handen in het haar over waar en wanneer de Noordelijke Motorbeurs gehouden kan worden. "Er is hier in de buurt geen enkele plek waar dit gehouden kan worden."

Opvang asielzoekers

Over het waarom de voormalig TT Hal in Assen na november geen beurzen meer houdt kan Maring alleen maar speculeren. "Ik hoorde dat de hal 'om maatschappelijke reden beschikbaar moet zijn voor de overheid', mijn vermoeden was dus direct dat in de hal asielzoekers moeten worden opgevangen."

Volgens een woordvoerder van Libéma zijn er inderdaad gesprekken geweest met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Assen, maar zijn die gesprekken op niets uitgelopen. "Er komen geen asielzoekers in de Expo Assen."

Maring koppelt de gesprekken over de mogelijk opvang direct aan het afketsen van de contracten van de verschillende organisatoren. "Ze hebben ons aan het lijntje gehouden", zegt Maring. "Op dat moment liepen natuurlijk de onderhandelingen en toen zijn ze er niet uitgekomen."

Volgens Libéma gaan de beurzen niet door in de Expo, omdat het pand te koop staat en er geen langjarige contracten meer konden worden afgesloten. "Veel beurzen hebben dus al gekozen voor een andere locatie." De beurshal openhouden voor twee beurzen in januari is volgens de woordvoerder niet mogelijk. "Het is heel kostbaar en we zijn een commerciële partij."

Bouwplan op andere locatie

De beurs Bouwplan stond in de derde week van januari gepland in de Expo in Assen. Volgens Alina Hofstee van Bouwplan is ook hun contract door Libéma eenzijdig opgezegd. "Maar onze beurs gaat wel door, op een andere plek." Bouwplan wijkt nu uit naar de Bonte Wever in Assen.

Libéma wil wel benadrukken dat Expo Assen niet vroeger dichtgaat dan is afgesproken. "Het pand is nog van ons en staat te koop. Als iemand zich bij ons meldt omdat ze er eenmalig een beurs willen houden, dan kan dat voor de juiste prijs."

Geen distributiecentrum

Maring zegt dat het voor Libéma nog een hele kluif is om het pand te kunnen verkopen. "Volgens het bestemmingsplan kan er niet zo heel veel. Er schijnen onderhandelingen te zijn geweest met een distributiebedrijf, maar dat mag niet van het bestemmingsplan. Er moet weer een beurs in komen."

De hal is volgens Maring al jaren een probleem. "De vorige eigenaren vroegen te veel geld, ze dachten dat het de Jaarbeurs in Utrecht was, maar Drenthe is veel minder dichtbevolkt. Dat levert niet zo veel op. Libéma is in dat enthousiasme van de oude eigenaren meegegaan."

Lees ook: