Politiek Meppel stemt voor zelfbewoningsplicht ondanks kritiek wethouder

Het aannemen van de motie is een overwinning voor indieners Sterk Meppel, PvdA en ChristenUnie. Van Ulzen moet nu realiseren dat in de toekomst nieuwbouwwoningen alleen verkocht mogen worden aan mensen die er ook zelf gaan wonen. Daarmee worden pandjesbazen uitgesloten. "De investeerders kopen woningen op en vragen vervolgens een huurprijs waarvan je steil achterover slaat", verklaarde CU-raadslid Ina Booij.

Amsterdamse toestanden

Een gelopen race was de motie niet. Wethouder Van Ulzen sprak zich vanaf minuut één uit tegen het plan. Hij denkt dat de zelfbewoningsplicht de Meppeler woningmarkt juist afremt. "De pandjesbazen verhuren woningen bijvoorbeeld aan mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen en geen huis willen kopen. Voor die groep maak je het moeilijker, want die middenhuur-woningen komen niet meer beschikbaar met deze motie. Het klinkt sympathiek, maar het belemmert ook."

"Daarnaast zijn er in Meppel geen Amsterdamse toestanden", vervolgde Van Ulzen. "Er zijn hier geen buitenlandse bedrijven die de grote pandjesbaas uithangen. We hebben wel particuliere beleggers, maar die komen hier vaak uit de regio. Het zijn ondernemers die hun eigen rol vervullen op de woningmarkt."

'Geen maatschappelijke bijdrage'

Dat overtuigde het CDA en de VVD. Beide partijen stemden tegen de zelfbewoningsplicht. Daardoor lag de bal bij SP en GroenLinks. Zij zagen beiden wel heil in het voorstel, waardoor er een meerderheid was.

"De wethouder zei dat het ondernemers zijn. Maar dit zijn geen ondernemers", verklaarde Xander Topma van de SP zijn keuze. "Dit zijn mensen die met goedkoop geleend geld woningen opkopen om rendement te krijgen. Ze leveren geen enkele maatschappelijke bijdrage en daarom steunen wij de zelfbewoningsplicht."

50.000 euro boete

Wethouder Van Ulzen gaat onderzoek doen naar de uitvoering. "De boodschap is helder en we gaan kijken hoe we dit kunnen laten landen. Het is heel ingewikkeld. Ik weet niet of we een papieren tijger veroorzaken", waarschuwde hij. Mocht het niet lukken, dan kan hij alvast rekenen op steun van VVD-fractieleider Frank Perquin. "Ik geef vast aan dat wij het als VVD zouden begrijpen als dit heel moeilijk, lastig of niet uitvoerbaar blijkt", aldus Perquin.

De indieners van de motie mikken op invoering van de zelfbewoningsplicht vanaf 1 januari. Nieuwbouwwoningen mogen dan de eerste vijf jaar na oplevering niet in handen komen van een verhuurder. Overtreding van de plicht kan tot torenhoge boetes leiden. In 2019 kreeg een inwoner van Amstelveen een boete van 50.000 euro, omdat zij niet voldeed aan de zelfbewoningsplicht.

Lees ook: