Assen wil overlast houtstook in rook laten opgaan

Assen gaat de overlast van houtstook te lijf. Dat is te danken aan een motie van GroenLinks, die gisteravond door een raadsmeerderheid is gesteund.

"Laat overlast van houtstook in rook opgaan", is het motto van de motie. Want steeds meer inwoners worstelen volgens GroenLinks met dit probleem. "Er is hinder door rook, stank en fijnstof. Assen heeft vorig jaar het Schone Lucht Akkoord getekend, en moet dit dan ook praktisch handen en voeten geven", stelt fractievoorzitter Hans Marskamp.

Geen verbod maar preventie

De partij zoekt de oplossing niet in een verbod op houtstook, maar in preventieve maatregelen en voorlichting om zoveel mogelijk overlast van houtstook tegen te gaan. De partij wil een tweejarige pilot in Assen, waarin de gemeente een slooppremie verstrekt voor oude houtkachels die voor veel uistoot zorgen, en er moet subsidie komen voor de aanschaf van een katalysator. Ook moet Assen gratis workshops houtstoken aanbieden, zodat mensen weten hoe ze zonder overlast hout kunnen stoken.

Ook slooppremie open haard?

"Wat voor kachels vallen eronder, om voor zo'n slooppremie in aanmerking te komen", wilde VVD-fractievoorzitter Martin Rasker wel es weten. "Ik heb er namelijk nog wel een paar oude staan, waar ik dan zo geld voor kan vangen?" De SP wilde weten of een open haard ook onder de sloopregeling valt, want die zorgt net als houtkachels ook voor veel uitstoot van rook en fijnstof, vindt de partij. "Als je die sloopt en er een houtkachel in zet die aan de eisen voldoet, zou dat ook kunnen", aldus Hans Marskamp van GroenLinks.

Uiteindelijk kreeg de motie houtstook van GroenLinks steun van ChristenUnie, PvdA, D66 en 50PLUS waardoor de tweejarige pilot met 19 stemmen vóór en 14 tegen uitgevoerd gaat worden. Marskamp is er blij mee, dat er in Assen nu daadwerkelijk actie volgt om de uitstoot van gevaarlijke stoffen door houtstook terug te dringen.