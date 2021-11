China Lights wordt heus spektakel: 'Dan valt ze de bek open'

Henk Hiddingh is dierentuindirecteur geweest en heeft het festival teruggehaald naar Emmen: "Het is een kleine knipoog naar de oude dierentuin. Nog een kleine maand en dan gaan we los!" Samen met Jannet Westenbring, die actief is in het organiseren van activiteiten in het zogeheten Rensenpark, trekt hij de lichtjeskar de komende maanden.

Chinees muurtje

Over de voorbereidingen hoor je de initiatiefnemer niet klagen, al loopt Hiddingh in het begin nog wel tegen een Chinees muurtje aan: "De communicatie verliep ietwat moeizaam. Taal speelt daarin natuurlijk een belangrijke rol."

Ook de wijze waarop gewerkt wordt, doet Hiddinghs de wenkbrauwen fronzen: "Je bent natuurlijk de Nederlandse wijze van werken gewend, maar als dit voor hun werkt, is het goed." Ondanks de opstartproblemen kijkt hij nu vooral vooruit: "We zijn nu een aantal weken op weg en het gaat lekker!"

Deze vrouw werkt aan de tentakels van een lichtjeskwal (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Eigen kok

De manschappen uit China hebben zelfs hun eigen kok mee. "Ze zijn nogal gehecht aan het voedsel dat ze gewend zijn te eten. Het enige niet-Chinese wat ik ze heb zien eten zijn kniepertjes. Dat gaat erin als koek", lacht Hiddingh.

Terwijl twee vrouwen aan een kwal werken, ziet de initiatiefnemer het al helemaal voor zich: "Dit is de draak voor de poort, dat komt bovenop dat gedeelte. Dit zijn vissen, die bovenop een stellage komen waardoor in het donker net lijkt alsof ze op de golven deinen. Het wordt echt immens."

Het China Lights festival is vanaf 1 december tot en met eind februari te zien in het Rensenpark. Wat bezoekers kunnen verwachten? "Op z'n plat Drents gezegd: de bek valt ze open", besluit Hiddingh. Net zoals bij het nijlpaard achter hem het geval is dus.