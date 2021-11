Dit weekend in de Drentse natuur: 6 en 7 november

Komend weekend kun je de natuur een handje helpen. Tijdens de Natuurwerkdag zijn op bijna vijftig plekken in Drenthe klussen te doen. Je kunt ook aan de wandel, in het Strubben-Kniphorstbosch of in het Drents-Friese Wold. Er is dit weekend weer genoeg te doen.

Kijk in de ROEG!-agenda voor meer activiteiten. Let op: bij de meeste activiteiten moet je je vooraf aanmelden.

Natuurwerkdag

Al jaren is het een traditie op de eerste zaterdag van november: samen de handen uit de mouwen steken tijdens de Natuurwerkdag. Bijvoorbeeld bij het Duurzaamheidscentrum in Assen waar je kunt helpen met het planten van jonge bomen, het snoeien van de wilgentunnel, het opknappen van de heuvel voor wilde bijen of het vernieuwen van takkenrillen. Maar ook op andere plekken in Drenthe kun je een steentje bijdragen.

Wandeling archeologisch reservaat

Het Strubben-Kniphorstbosch is een natuurgebied van 377 hectare én het eerste en grootste archeologisch reservaat van ons land. In het gebied zijn veel zichtbare sporen uit het verre verleden aanwezig. Wandel zaterdagmiddag mee en kom meer te weten over de bijzondere geschiedenis van dit gebied. De wandeling is ongeveer vier kilometer lang. Vergeet niet om je vooraf aan te melden.

Frisse herfstwandeling

Geniet zondagmiddag van de frisse herfstlucht en ontdek het Drents-Friese Wold. Je komt interessante dingen te weten over de dieren van het bos. Wist je bijvoorbeeld dat een gaai honderden eikels verstopt en maanden later nog precies weet waar ze allemaal liggen? Meer informatie over deze excursie en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op deze website.

Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebook-pagina Op pad in de Drentse natuur.

