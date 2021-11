FC Emmen-doelman Brouwer: 'Ik ben niet voor niets gaan keepen'

Hij staat nog twee jaar onder contract bij Heracles en had ervoor kunnen kiezen om stand-in te blijven van Janis Blaswich, maar dat wilde Brouwer niet. "Ik heb best veel duels kunnen keepen vorig seizoen door de blessure van Janis en dat is me goed bevallen. Dat wilde ik weer. En dan gewoon een heel seizoen. Ik wilde mezelf laten zien."

Zijn status als minst gepasseerde doelman in de Keuken Kampioen Divisie zegt hem niet zoveel. "Nee, want we doen het met z'n allen. We begonnen het seizoen matig, maar raken steeds beter op elkaar ingespeeld en dat werpt ook in verdedigende zin zijn vruchten af. Natuurlijk heb ik daarin ook mijn rol, maar ik ben en blijf bescheiden. Ben trouwens ook gewoon niet zo snel tevreden over mezelf."

'Brouwer pakt beslissende ballen'

FC Emmen-captain Jeroen Veldmate roemt de doelman wel. "Met name in de laatste weken is hij heel belangrijk voor ons geweest. We wonnen dan wel, maar hadden daarbij af en toe toch een beslissende redding van Michael nodig."

Vanavond op herhaling in Volendam

Vanavond gaat FC Emmen op jacht naar de negende zege in de laatste tien wedstrijden, bij koploper FC Volendam dus. Daar waar de Drentse club anderhalve week geleden met 3-0 wist te winnen in de strijd om de KNVB Beker. "Of het een ander duel wordt dan tien dagen geleden? Ongetwijfeld", aldus Veldmate. "Maar als we met hetzelfde resultaat van het veld stappen teken ik ervoor."

Bij Volendam brak ESPN-analist Kees Kwakman jaren geleden door als middenvelder. Hij liet onlangs weten dat hij nog niet overtuigd was van de kwaliteiten van Michael Brouwer. Met name over het meevoetballende gedeelte was Kwakman niet te spreken. Keeper Brouwer haalt z'n schouders op. "Als ik heel goed was als nummer 10 dan was ik geen keeper geworden. Wat het belangrijkste is voor een keeper? Dat is niet zo moeilijk. Dat is ballen tegenhouden."

'We slaan in Nederland door als het gaat om keepen'

"In Nederland slaan we misschien wel een beetje door als het gaat om 'het vak' keepen. In Almelo, bij de Duitse trainer Frank Wormuth telt maar één ding hoor. Overigens wil dat niet zeggen dat ik er niet aan werk. Maar je kan niet altijd maar met het vingertje naar de keeper wijzen. Het ligt ook aan het moment en de manier waarop je als keeper wordt aangespeeld. Het is misschien ook wel het lot van de keeper. Als een doelman de nul houdt en een paar ballen over de zijlijn schiet, dan is er twijfel en als een spits waardeloos voetbalt maar wel de winnende scoort wordt hij man of the match", aldus Brouwer.

