Scheuring in PvdA-fractie, Smit en Rengers verder als Assen Centraal

Er is een scheuring in de PvdA-fractie in Assen. De raadsleden Albert Smit (69) en Luc Rengers (71) zijn uit de PvdA gestapt en gaan verder als Assen Centraal. De onderlinge verstandhouding is volgens Smit en Rengers dermate verstoord, dat ze niet langer binnen de fractie willen optreden.

"Ik wil mijn werk als volksvertegenwoordiger met plezier doen, en dat was al lange tijd niet meer zo", aldus Rengers. "Het was vooral ergernis, en dat wilden we niet nog langer laten duren. We hebben eerst netjes de begrotingsvergadering van gisteren afgewacht, en daarom vanmorgen ons besluit bekendgemaakt. Maar we liepen er al een tijdje mee rond."

Onwerkbaar

De twee opgestapte PvdA-raadsleden vinden dat er geen ruimte was voor minderheidsstandpunten binnen de vierkoppige fractie, terwijl ze toch regelmatig anders over zaken dachten. "Dat werd onwerkbaar", zegt Rengers.

PvdA-fractievoorzitter Cindy Vorselman heeft 'een dubbel gevoel' over het besluit van beide mannen. "Aan de ene kant is het jammer, maar het is hun keuze. Vannacht na de begrotingsvergadering hebben ze het ons meegedeeld."

Vorselman herkent zich niet in de beschuldiging dat er geen ruimte was voor een minderheidsstandpunt. "We zaten wel eens van verschillende kanten in bepaalde kwesties, maar kwamen dan toch vaak tot één standpunt. Ik probeerde als fractievoorzitter toch de verbinding te zoeken, en dan met een gezamenlijk standpunt te komen. Om te spreken van fractiediscipline, zo voelde het in elk geval niet voor mij."

Ongelukkig uit startblokken

De raadsfractie van de PvdA kwam in Assen al zeer ongelukkig uit de startblokken. Er was voorafgaand aan de verkiezingen van 2018 eerst al gedoe rond de lijsttrekkersverkiezing. Nieuwkomer Natasja Lubbers won de strijd om het leiderschap, waaraan ook destijds PvdA-wethouder Albert Smit meedeed en nog twee andere kandidaten.

Vervolgens ontstond er trammelant over de kandidatenlijst, waar toenmalig wethouder Smit eerst niet op zou komen te staan, maar later onder druk van de leden toch onderaan de lijst terecht kwam. Albert Smit ging campagne voor zichzelf voeren en werd in maart 2018 uiteindelijk toch weer met voorkeursstemmen gekozen, en dat geldt ook voor PvdA-raadslid Luc Rengers. De tweede PvdA-kandidaat op de lijst, toenmalig fractievoorzitter Martin Sagel, was daar zo boos en teleurgesteld over, en stapte toen direct al op.

Chemie ontbrak

De PvdA viel bij de formatie in Assen buiten de boot, en dat is historisch. Maar de onderhandelende collegepartijen zaten duidelijk ook niet te wachten op een partij met interne strubbelingen. Zo belandde de PvdA in de oppositie. De nieuwe fractievoorzitter Natasja Lubbers stapte al na drie maanden op, omdat het binnen de fractie met Rengers en Smit niet boterde. Raadslid Cindy Vorselman nam de functie over, en Harriët van Es vulde de vierde zetel in, die ook al eerder voor de PvdA in de raad zat. Maar een hecht team werd de fractie nooit. "De chemie ontbrak", zeggen Smit en Rengers zelf ook in een verklaring.

Saillant detail is, dat de Asser PvdA-afdeling druk bezig is met een nieuwe kandidatenlijst voor de komende verkiezingen, en daar staan Albert Smit en Luc Rengers niet op. Dat hoorden ze vorige week zondag. Volgens Rengers heeft dat niets te maken met het plotselinge besluit, dat ze nu ineens uit fractie zijn gestapt. "We waren dit al langer van plan, voordat we hoorden dat we niet op de concept-kandidatenlijst zouden staan."

Ook bedankt als PvdA-lid

Rengers en Smit zijn niet alleen uit de raadsfractie gestapt, ze hebben ook meteen bedankt als PvdA-lid. "Je kunt niet politiek actief zijn voor een andere lokale partij, en dan lid blijven van de PvdA. En we hebben ook het gevoel dat we als oud vuil aan de kant te zijn gezet, en dat al voor de tweede keer", zegt Rengers. Albert Smit was 50 jaar lid van de PvdA, Rengers 34 jaar.

Of beide mannen straks met de komende raadsverkiezingen ook verder gaan met Assen Centraal, en de strijd aangaan met de PvdA, is niet uitgesloten. "We gaan eerst netjes als volksvertegenwoordigers de boel uitdienen tot aan de verkiezingen, maar ik sluit het niet uit. Dat is afhankelijk van de reacties op onze stap, en of we voldoende steun kunnen krijgen, en een lijst kunnen maken", zegt Rengers. "Maar volksvertegenwoordiger zijn is mijn lust en leven." Rengers zit vanaf 2002 voor de PvdA in de Asser gemeenteraad.

Vorselman PvdA-lijsttrekker

Hoeveel schade de PvdA oploopt, door de stap van beide mannen, dat vindt PvdA-fractievoorzitter Vorselman lastig te zeggen. "Ik heb echt geen flauw idee. Er komen straks verkiezingen, en er komt een nieuwe lijst, en dan is het woord aan de kiezer en die heeft altijd gelijk." Cindy Vorselman is de beoogd lijsttrekker, dat wil ze wel bevestigen. Wie er verder op de PvdA-lijst staan, kan ze nog niet zeggen. "Dat is aan het PvdA-afdelingsbestuur om dat bekend bekend te maken."

Ze vindt het wel jammer dat er nu toch 'weer gedoe' is. "Maar ik heb liever dat het nu is, dan vlak voor de verkiezingen." Of ze ook bang is voor zware concurrentie van Assen Centraal - mochten Smit en Rengers met die partij straks meedoen aan de verkiezingen - daar durft ze nog niks over te zeggen. "Het is aan hen om te kijken wat ze willen doen. Beide mannen hebben natuurlijk wel hun sporen verdiend binnen de lokale politiek, en het is aan ons om als PvdA met een goede lijst te komen en een goede uitslag te krijgen op 16 maart", besluit Vorselman strijdvaardig.