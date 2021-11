Kerkgangers Dorpskerk Eelde moeten bij dienst coronapas laten zien

In de Dorpskerk in Eelde moeten kerkgangers bij diensten hun coronapas laten zien. Ook bij uitvaarten en huwelijken kunnen mensen er niet bij zijn zonder corona-toegangsbewijs.

Voor zover bekend is de kerk in Eelde daarmee de eerste kerk in Nederland waar de coronapas wordt ingezet, schrijft dagblad Trouw. Gebedshuizen hoeven aan bezoekers geen coronapas te vragen.

Sinds de publicatie in de krant staat de telefoon in Eelde roodgloeiend. "Het voelt een beetje alsof wij als piepklein kerkje in de kop van Drenthe als een soort klein dorpje in Gallië tegen de stroom in gaan", zegt dominee Kai van der Plas. "Maar zo zie ik het niet. Het is geen verzet. We gaan voor de optimale veiligheid."

De leden van de kerkgemeente in Eelde staan achter de keuze, meldt Van der Plas. "We hebben het gebruik van de toegangspas ruim een maand geleden ingevoerd en het gaat op dit moment prima. We moeten accepteren dat de corona-pandemie er is en we willen de kerk zo veilig mogelijk maken."