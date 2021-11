Gemeente Meppel krijgt beloning voor alzheimerbeleid

De uitreiking vond plaats tijdens een netwerkbijeenkomst voor zorgprofessionals en samenwerkingspartners in schouwburg Ogterop. Aan de basis van het certificaat ligt het actieplan dementievriendelijk Meppel. Dat plan is erop gericht om het welzijn van mensen met dementie en hun naasten zoveel mogelijk te vergroten. Onder andere door laagdrempelige dagbesteding, het verbeteren van de afstemming tussen zorgpartners en goede informatievoorziening.

"Ontzettend veel mensen en organisaties dragen actief bij aan een dementievriendelijk Meppel", vertelt wethouder Henk ten Hulscher. "Met deze mijlpaal als beloning. Wees er trots op, ik ben trots op jullie. En laat het een motivatie zijn om door te gaan met het goede werk."

18.000 alzheimerpatiënten in 2040

Ten Hulscher gaf het certificaat door aan Anneke Zonneveld van het Alzheimercafé. Dat is een samenwerkingsverband van Alzheimer Nederland met Stichting Icare, Zorggroep Noorderboog en Welzijn Mensenwerk. Daar worden onder meer medewerkers van brandweer, politie, ambulance en supermarkten getraind in omgang met dementie. "Als zij mensen met dementie tegenkomen kunnen ze ze straks goed benaderen en daarmee maken we van Meppel een dementievriendelijke gemeente", vertelt Zonneveld.

Naar verwachting stijgt het aantal mensen met dementie in Drenthe van 9.200 in 2015 naar 18.000 in 2040. "Iedereen krijgt er dus vroeg of laat mee te maken", vervolgt de coördinator. "Daarom gaan we hier nu gewoon mee door. We willen echt iedere Meppeler hierop voorbereiden."

Tennis en schaken

Volgens Zonneveld is het erg belangrijk dat dementie uit de taboesfeer komt. "Er zijn maar weinig mensen die erover willen praten, terwijl dat de sleutel is. Als jij dementie hebt, is het erg handig dat je buren dat weten. Dan kunnen ze veel beter met je omgaan."

"Veel mensen denken ook dat het een burn-out is", vervolgt Zonneveld. "En dan blijkt het drie jaar later toch alzheimer. Als we het uit de taboesfeer halen, komen diagnoses ook sneller. Het leven is absoluut niet afgelopen als iemand alzheimer krijgt. Mensen kunnen nog heel goed meedoen aan de maatschappij. Ik ken twee alzheimerpatiënten. De één tennist nog elke week, de ander schaakt. Ze worden alleen gehaald en thuisgebracht omdat ze de weg niet meer weten. Als zij nooit over hun dementie gepraat hadden, was dat nooit georganiseerd."

Oogcontact is belangrijk

Voor alle Drenten die nog geen bezoek hebben gebracht aan het Alzheimercafé, heeft Zonneveld alvast wat tips. "Als je een verward iemand op straat tegenkomt, maak dan vooral oogcontact en vraag waarmee je kunt helpen. Daar reageert een alzheimerpatiënt wel op. Hou het bij korte zinnen en wacht tot je antwoord krijgt. De mensen zijn iets minder alert, dus dat kan even duren. Eindig altijd met 'ik ben blij dat ik u heb kunnen helpen'. Dan voelt diegene zich begrepen en niet verloren."

Het certificaat 'dementievriendelijke gemeente' is een idee van stichting Alzheimer Nederland. Het is de bedoeling dat elke gemeente in 2022 zo'n certificaat heeft. Daarvoor moeten ze voldoen aan een reeks vereisten, zoals de training van de hulpdiensten.

