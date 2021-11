Drukte bij vaccinatielocaties van GGD in Drenthe: 'Zeker een effect van persconferentie'

Sinds de persconferentie van het kabinet waarin het nieuwe coronamaatregelen aankondigde, is het bij de vaccinatielocaties in Drenthe drukker geworden. Gisteravond zijn in Emmen na 19.45 uur geen nieuwe mensen meer toegelaten.

"We hebben wel tot 20.45 uur doorgeprikt, zodat de rest alsnog geholpen is", zegt Linda van der Heide, woordvoerder van GGD Drenthe. "Het is erg wisselend op de locaties. Gisteravond was het echt heel erg druk."

Combinatie persconferentie en kerst

Tijdens de persconferentie werd bekend dat op meer plekken een coronatoegangsbewijs getoond moet worden. Het gaat bijvoorbeeld om zwembaden, terrassen en binnensporten. Daarnaast is het kabinet aan het onderzoeken of ook werkgevers om een bewijs kunnen vragen. Als de coronacijfers niet verbeteren wil het kabinet het coronatoegangsbewijs ook in kunnen voeren op andere plekken waar veel mensen dagelijks bij elkaar komen, zoals niet-essentiële winkels of dierentuinen.

"We merken zeker een effect van de persconferentie. Daarnaast is dit ook nog het moment om volledig gevaccineerd de kerst in te gaan bijvoorbeeld", aldus Van der Heide.

'Maak een afspraak'

Vanwege de drukte adviseert de GGD om een afspraak te maken voor een prik. De GGD wijst erop dat het dan 'meestal' nog mogelijk is om dezelfde dag terecht te kunnen. Datzelfde geldt ook voor de testlocaties van de GGD. De vrije inloop voor prikken blijft mogelijk.

De woordvoerder laat weten dat de GGD alle zeilen moet bijzetten. "We werken echt superhard om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Bovenaan staat natuurlijk dat het geweldig is dat zoveel mensen zich laten testen bij klachten. En dat ze ons weten te vinden wanneer ze een coronavaccinatie willen."

Vanavond is de locatie in Hoogeveen tot 20.00 uur geopend. Om de drukte meer te spreiden, is dinsdag 9 november de locatie in Hoogeveen extra geopend.

Lees ook: