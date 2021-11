Vermoedelijke wolf is even de weg kwijt

In dezelfde omgeving zijn recent aanvallen geweest op schapen, DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of een wolf de dader is. Daarnaast is het nu de periode dat jonge wolven gaan rondzwerven, op zoek naar een eigen territorium. Het zou dus niet vreemd zijn als het gefilmde dier daadwerkelijk een wolf is.

Niet agressief

Wolven zijn schuw, ze laten zich meestal niet zien. Dat er eentje midden in Diever tussen de paarden rondrent is bijzonder. Volgens Wolven in Nederland is het dier niet agressief, wel gestrest en op zoek naar een uitgang. 'Laat het dier met rust en geef het de ruimte, dan trekt hij vanzelf verder', reageert de organisatie op Twitter.

Een hele beleving!

Het dier rende ook langs een groep kinderen van basisschool De Singelier uit Diever, die vanochtend buiten waren om tijdens de Natuurwerkdag bomen te planten. Erwin Bruulsema was er ook, om mee te helpen met het bomen planten. "De wolf rende over de es, richting het dorp. Ook al leidt de aanwezigheid van de wolf tot discussie, dit was een hele beleving! Geweldig om te zien! Je kan met redelijke zekerheid zeggen dat het een wolf was. De sporen zijn heel duidelijk."

Een van de aanwezige ouders, Davy Bremer, maakte een filmpje dat inmiddels circuleert op sociale media: