224 nieuwe positieve coronatests in Drenthe

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal 224 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn 48 besmettingen meer dan een dag eerder in onze provincie.

De meeste nieuwe positieve coronatests werden afgenomen in de gemeente Emmen (58). Daarna volgen Hoogeveen (33), Assen (23) en De Wolden (22). In Emmen zijn ook twee mensen in het ziekenhuis opgenomen met coronagerelateerde klachten. In Coevorden en De Wolden gaat het allebei om één ziekenhuisopname.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 05-11-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1769 (+11) 8 21 Assen 4910 (+23) 74 15 Borger-Odoorn 1989 (+6) 35 15 Coevorden 3711 (+10) 62 (+1) 32 Emmen 11301 (+58) 195 (+2) 84 Hoogeveen 5917 (+33) 85 42 Meppel 2949 (+11) 35 31 Midden-Drenthe 2513 (+11) 40 32 Noordenveld 2230 (+13) 35 26 Tynaarlo 2123 (+11) 26 25 Westerveld 1290 (+13) 19 22 De Wolden 2512 (+22) 38 (+1) 26 Onbekend 92 (+2) 0 0

Landelijk ook stijging

Ook landelijk blijft het aantal nieuwe coronagevallen oplopen. Het afgelopen etmaal registreerde het RIVM 10.949 positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 17 juli. Ook gisteren waren er meer dan 10.000 bevestigde besmettingen.

In de afgelopen zeven dagen zijn 61.893 besmettingen aan het licht gekomen, gemiddeld 8842 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 21 juli. Het gemiddelde loopt al meer dan een maand onafgebroken op.

Het aantal sterfgevallen steeg met 20. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze afgelopen dag zijn gestorven. Soms wordt het overlijden van een coronapatiënt pas na een paar dagen doorgegeven en geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 133 sterfgevallen, gemiddeld 19 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 14 mei.