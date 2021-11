Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Open bedrijvendag

Op verschillende plekken in Drenthe gooien bedrijven zaterdag hun deuren open. Vanwege het coronavirus gebeurt dat alleen in Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn. In de andere gemeenten is er een streep gezet door het evenement. Bedrijven die meedoen zijn onder meer JD Techniek in Emmen en Stichting Wensambulance De Hondsrug in Klazienaveen. Een overzicht van alle deelnemende bedrijven vind je hier.

Natuurwerkdag

Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap nodigen natuurliefhebbers uit om zaterdag de handen uit de mouwen te steken tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag. "In heel Drenthe gaan jong en oud op ruim zestig locaties aan de slag. Je kunt meedoen aan veel mooie natuurklussen, zoals takkenrillen maken, bomen planten, heide opschonen, nestkastjes maken en veel andere activiteiten." Het thema van dit jaar is biodiversiteit.

Je moet je alleen wel even aanmelden om mee te doen.

Tentoonstelling over glasindustrie

Bij het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen wordt zaterdag om 14.00 uur een nieuwe tentoonstelling geopend. In het museum wordt een tentoonstelling geëxposeerd over de glasindustrie in het dorp en in de gemeente Stadskanaal. De entree is gratis, maar belangstellenden wordt wel gevraagd zich op te geven. Dan kan via een e-mailtje: mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl.

Evert ten Napel en Ronald Lubbers

(Oud-)voetbalcommentator Evert ten Napel en FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers zijn zondagmiddag te gast in Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht. Het museum organiseert meerdere lezingen en vraaggesprekken in het kader van de tentoonstelling 100 jaar voetbalpassie bij Zwartemeer. Ten Napel gaat met Lubbers in gesprek over onder meer de historische promotie van FC Emmen naar de eredivisie. Uiteraard gaat het ook over de degradatie van afgelopen seizoen en hoe de club weer probeert terug te komen op het hoogste niveau.

Concert in de kerk in Vries

Elizabeth Kooy, Gertie Bruin en Nynke Eekhof treden zondagmiddag op in de Bonifatiuskerk in Vries. De drie spelen muziek van onder meer Schubert, Chausson en Bernstein. "Liederen en muziek van dromerige vergezichten, oneindige bewegingen, hartenkreten, zacht fluisterende schoonheid en vleugjes humor." Het concert begint om 15.00 uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden via de website.