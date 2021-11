Vrijwilligers Superprestige Gieten en Peddelaars bouwen samen parcours EK veldrijden

Jantienus Warners, die bij de Superprestige in Gieten ook verantwoordelijk is voor het parcours, ontwierp ook de ronde van ruim 2600 meter op de VAM. Hij kreeg hulp van voormalig crosser Martin Hendriks uit Fluitenberg.

'Forse beklimmingen en afdalingen'

"Het is wel wat anders dan in Gieten. Daar is het meeste vlak met kleine, korte hellinkjes. We hebben hier met forse beklimmingen en afdalingen te maken. We gaan in de laatste vierhonderd meter van zestien meter naar achtenveertig meter. Dat is een stijgingspercentage van acht procent", verklaart Warners.

Een parcours aanleggen op de VAM-berg vraagt om extra zorgvuldigheid. De palen voor de afzetting van het parcours mogen niet te diep de grond in omdat ze anders door het folie gaan waarmee het afval wordt afgedekt.

Vrijwilligers uit Gieten en Hoogeveen

Iedere dag vertrekken er twee busjes met zo'n 25 vrijwilligers vanuit Gieten richting Wijster. "En zaterdag en zondag is er een team van 115 vrijwilligers die mee gaan helpen", vertelt Warners. "Dit is uniek. We hebben in Drenthe al een WK gehad maar nog geen EK."

De vrijwilligers drinken 's morgens twee keer koffie, lunchen op de berg en sluiten om vier uur af met een borreltje. Het is dezelfde routine als in Gieten. Henk Vedder is ook al jaren een vaste kracht bij de Superprestige. "Het is de eerste keer dat ik op de VAM-bult ben. Ik vind het een prachtig parcours maar het is wel heel zwaar. Ik hoop dat het niet gaat regenen. Want ik heb sowieso al medelijden met die coureurs. Maar dan wordt het helemaal wat", zegt Vledder. De vrijwilligers hebben de snelheid er aardig in. Na de eerste werkdag staan er al 1200 hekken op de VAM.

Jens Dekker: Uniek parcours

Onder de vrijwilligers komen we ook Jens Dekker uit Fluitenberg tegen. De voormalig wereldkampioen veldrijden bij de junioren zette een jaar geleden noodgedwongen een punt achter z'n carrière. Hij sukkelde jarenlang met onverklaarbare gezondheidsproblemen zonder dat er verbetering in zat. Tegenwoordig geeft hij training aan de jeugd van De Peddelaars en tekende hij ook het parcours voor het jeugd-NK. Via de club meldde hij zich ook aan als vrijwilliger voor het EK.

"Ik vind het wel leuk. Als renner zit je in je bubbel van presteren en spreek je verder niemand. Het is wel mooi om het nu een keer van de andere kant te bekijken. Als renner besef je misschien wel hoeveel werk het is, maar het dringt toch niet helemaal door", vertelt Dekker. Met grote passen meet hij het parcours op de afvalberg uit en steekt hij palen in de grond.

Lange stukken trappen

"Je ziet hier achter ons een schuine kant liggen, die zal denk ik heel lastig worden. Er ligt ook een strook bij de materiaalpost die heel modderig is. Ook dat zal invloed hebben. Maar verder is het vooral heel veel doorrijden. De meeste crossen van tegenwoordig zijn bochtje, sprinten, bochtje, sprinten. Maar nu zitter er stukken in dat je wel twee minuten op de trappers moet duwen en dat is best uniek", analyseert Dekker.

Programma

Bij het EK veldrijden gaan meer dan driehonderd renners uit negentien verschillende landen van start in zes verschillende categorieën. Als u zelf wilt komen kijken op het parcours moet u een geldig corona toegangsbewijs kunnen tonen. Het programma op de VAM ziet er als volgt uit:

Zaterdag

11.00 uur junioren, vrouwen

13.15 uur beloften, mannen

15.00 uur elite, vrouwen

Zondag

11.00 uur junioren, mannen

13.15 uur beloften, vrouwen

15.00 uur elite, mannen