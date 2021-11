Natuurwerkdag: enthousiaste leerlingen planten bomen

In de dorpsboomgaard is er plaats voor dertig fruitbomen, vier notenbomen en ongeveer achthonderd struiken. De kinderen doen vandaag het lichte werk: de struiken en kleine boompjes. "We hebben appelbomen, pruimenbomen, perenbomen en notenbomen," vertelt Erwin Bruulsema, projectmedewerker van Landschapsbeheer Drenthe. "Deze worden morgen geplant door vrijwilligers, die gaan echt het wat zwaardere werk doen. Dat is voor de kinderen nog wel pittig." Morgen is het tweede deel van de Natuurwerkdag.

Eerste boom

Henk Doeven, wethouder van gemeente Westerveld, plant samen met een aantal leerlingen de eerste boom. Een grote schep wordt de grond ingestampt door een meisje en haar klasgenoten helpen ook mee om de wortels van de boom goed te bedekken. Scheppen gaan snel heen en weer om de aarde weer terug te plaatsen. "Dat gaat harstikke goed", zegt Doeven tegen de bomenplanters. "Gaat veel sneller dan ik had verwacht."

Zoemen van de insecten

Naast het planten van bomen en struiken worden er later ook bloemzaden ingezaaid in de boomgaard. "We willen hier heel graag de biodiversiteit versterken," vertelt Jacomijn Pluimers, coördinator van Dorpsboomgaard Diever. "Zo krijgen we uiteindelijk een hele mooie boomgaard met heel veel bloemen. Er komt een insectenhotel dus het gaat straks enorm zoemen van de insecten."

Zes bomen erbij

Twee meisjes zijn verderop fanatiek een boom aan het planten. Het ene meisje houdt de boom vast terwijl de ander de grond schept op de wortels van de boom. "Het gaat erg goed. We hebben volgens mij al zes bomen geplant," zegt het meisje met de schep. De grond wordt nog even goed aangestampt en het duo gaat verder met de volgende boom.

Met z'n allen

De leerlingen zijn druk bezig om zoveel mogelijk bomen te planten. Naast dat de kinderen bomen planten krijgen ze ook een eentje mee naar huis die ze bijvoorbeeld een mooi plekje kunnen geven in de tuin.

"We hebben zoveel enthousiaste reacties gekregen," zegt Pluimers glimlachend. "En ik vind het vooral leuk om dit samen te doen met de inwoners van Diever en samen met de school. Om hier samen een heel mooi plekje van te maken."

