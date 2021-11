Drentse crossers verkennen EK-parcours VAM: 'Zwaar maar eerlijk rondje'

"Het is eigenlijk allemaal stoempen en dan ook nog met een een klim er achteraan. Dat is heel slopend", reageert David Haverdings (17) uit Zuidlaren. Hij is topfavoriet in de klasse van de junioren. Hij won dit seizoen al vijf van de zes wedstrijden waarin hij van start ging. "Het is technisch gezien wel redelijk simpel. Het is een eerlijk rondje en ik denk dat de sterkste hier wel wint", vult collega Tibor del Grosso (18) uit Eelde aan. Hij debuteert dit seizoen in de beloften categorie.

Tibor del Grosso

Afgelopen zaterdag won hij nog de Nederlandse titel op de weg, op dezelfde VAM-berg. Z'n allerlaatste wedstrijd als junior. "De finish moet me wel liggen hier", lacht Del Grosso. "Ik denk dat je hebt kunnen zien dat ik de VAM als beste verteerde. De andere mannen hadden het veel moeilijker om er elke keer weer over te komen. Het is goed om te weten dat ik deze inspanning aankan."

Na een bomvolle finale van het wegseizoen, met het EK, WK en het NK tijdrijden, volgt het EK cross wel heel snel voor Del Grosso. "Bij de crossen in Zonhoven en Gieten had ik best wel veel last van m'n rug, dat blijft een issue. Maar als die zich morgen goed houdt denk ik dat ik best wel een mooie prestatie kan neerzetten. Maar welke plek daarbij hoort, zou ik niet weten."

David Haverdings

Haverdings heeft op de mountainbike goede herinneringen aan de vuilnisbult in Wijster. Maar voor z'n wegtrainingen komt hij er niet graag. "Zo'n training doet alleen maar pijn. Sommigen vinden het leuk maar daar kan ik me weinig bij voorstellen." Onder z'n rol als topfavoriet lijkt hij vooralsnog weinig te lijden. "Iedereen zegt natuurlijk: hij gaat wel weer even winnen, maar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Maar ik vind het wel wat hebben, het zit me nog niet in de weg."

Bart Kortleve en Iris Offerein

Buiten deze twee mannen hebben we nog twee Drenten aan de start. Bart Kortleve (17) uit Havelte start net als Haverdings in de klasse van de junioren. En Iris Offerein (18) uit Meppen maakt, net als Del Grosso, dit seizoen haar debuut tussen de beloften. Voor Kortleve en Offerein is het hun eerste grote internationale titeltoernooi.

"Ik had er wel op gehoopt. Maar of je écht mag starten is dan wel de vraag", reageert Offerein. "Ik rij voor het eerst in het oranje, dat vind ik ook wel leuk. Alle kleding is al bijna binnen. Broeken, snelpak, ritsbroek, shirtjes en jasjes. Ik heb heel veel gekregen."

De studente technologie en voeding kan ook goed uit de voeten op de mountainbike. Maar crossen vindt ze leuker. Ook op dit parcours. "Het wordt wel heel zwaar denk ik. Want het is best wel nat. Je merkt nu al dat het per rondje modderiger wordt", besluit Offerein.

(artikel gaat verder na de video)

Programma

Bij het EK veldrijden gaan meer dan driehonderd renners uit negentien verschillende landen van start in zes verschillende categorieën. Als u zelf wilt komen kijken op het parcours op de VAM dan moet u een geldig corona toegangsbewijs kunnen tonen. Het programma op de VAM ziet er als volgt uit:

Zaterdag

11.00 uur junioren, vrouwen

13.15 uur beloften, mannen met Tibor del Grosso

15.00 uur elite, vrouwen

Zondag

11.00 uur junioren, mannen met David Haverdings en Bart Kortleve

13.15 uur beloften, vrouwen met Iris Offerein

15.00 uur elite, mannen