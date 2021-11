Nieuw bordspel moet huiselijk geweld aanpakken

En Anita Wix kan het weten. Zij is een voormalig slachtoffer van huiselijk geweld. Samen met Maaike Brunekreef heeft zij nu de krachten gebundeld en samen hebben ze het bordspel 'Achter de voordeur' gemaakt. Een spel dat professionals als leerkrachten en artsen moet helpen om huiselijk geweld te herkennen. Een spel dat voor Wix het verschil had kunnen maken.

Anita Wix over 'Achter de voordeur' (verhaal gaat verder onder de video):

"Mijn dochter zegt altijd heel mooi: 'Had iemand maar eens iets gevraagd', want heel veel mensen durven niks te vragen omdat ze bang zijn dat ze het erger maken", legt Wix uit. "Maar wat die mensen niet weten is dat het vaak al heel erg is, en eigenlijk niet erger kan. Als meer mensen aan mij of mijn kinderen had gevraagd of het allemaal wel goed ging thuis, had ons dat geholpen. En door dit bordspel leren mensen hoe ze dat kunnen doen."

Door het spel te spelen kunnen professionals op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek over huiselijk geweld. Wat zijn de signalen, hoe kun je ze herkennen en wat kun je er aan doen? En bij huiselijk geweld gaat het over zoveel meer dan fysiek slaan. Het gaat over kindermishandeling, mishandeling van een partner of een oudere. Maar ook om verwaarlozing of psychische mishandeling.

Ruim vijfduizend incidenten

Vorig jaar zijn er in Drenthe zo'n vijfduizend incidenten van huiselijk geweld gemeld. Dan gaat het om bijna drieduizend meldingen die zijn gedaan, om zo'n tweeduizend adviezen die er zijn gegeven, maar ook om bijna vijftig huisverboden. Het is maar de vraag of dit het totaalplaatje is. "Het probleem is groot, maar we weten niet precies hoe groot", zegt wethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen. "Zoals het spel al zegt, het gebeurt achter de voordeur dus we zullen niet alle incidenten kennen. En we hopen dat dit spel eraan gaat bijdragen dat er meer over gepraat wordt en dat er op tijd wordt ingegrepen."

Het spel is in opdracht gemaakt door de provincie Drenthe, Veilig Thuis Drenthe en alle Drentse gemeenten. Wethouder Kleine neemt als portefeuillehouder vandaag het eerste exemplaar in ontvangst van de twee dames. Het spel gaat er niet voor zorgen dat het huiselijk geweld direct stopt, maar wel om slachtoffers eerder uit een onveilige situatie te halen.

'Stop met oordelen'

"Doordat mensen weten wat ze moeten vragen en zeggen, zonder oordeel", legt Wix nog maar eens uit. "Aan opmerkingen als 'je laat je toch niet slaan', of 'ga toch bij die kerel weg', daar heb je helemaal niets aan. Wat je wil is dat iemand een hand op je schouder legt en zegt: 'Lieverd, ik zie dat het niet goed met je gaat, ik ben er voor je'. Het is net als met een alcoholist, je kunt niet in een keer zomaar stoppen. En als iemand er dan aan toe is om uit de situatie te stappen, dan weet je dat er mensen zijn die voor je klaar staan, en daar gaat dit spel zeker bij helpen."

Voor wie het wil spelen, moet nog even wachten. Vanaf 15 november, in de week tegen kindermishandeling, is het voor iedereen beschikbaar. Vanaf volgend jaar geven Wix en Brunekreef samen ook presentaties over het thema waarin zij het spel met verschillende professionals gaan spelen.