Vledder krijgt betaalbare starterswoningen: 'Maar alleen voor mensen uit de omgeving'

Een van de initiatiefnemers is Selin Dural. Net als velen was ook zij op zoek naar een betaalbare woning. Het liefst in Vledder, waar haar vriend vandaan komt. Maar het bleek onmogelijk. "Er staan gewoon geen woningen te koop hier", zegt ze. "En als er wel een huis beschikbaar is, is het te duur. Dan gaat iemand uit het Westen er vaak met de buit vandoor."

De Borgstee

Ze dreigden op zoek te moeten naar een goedkoper alternatief buiten het dorp. Maar dat lieten ze niet gebeuren. Dural en een aantal lotgenoten schakelden daarom Dorpsbelang Vledder in, dat wel raad wist met het verzoek. Dorpsbelang was namelijk ook betrokken bij de bouw van woonzorgcentrum De Borgstee, dat dit voorjaar werd opgeleverd. Net als het startersproject was ook dit een burgerinitiatief.

De woningen zijn drie-onder-een-kap (Rechten: Vledder-Noord)

Onder de indruk

"De gemeente was onder de indruk van die prestatie", verwijst voorzitter Harold Dijkgraaf naar De Borgstee. "Ze steunen ons gelukkig, maar het proces was niet makkelijk. We hebben veel hobbels met elkaar moeten nemen."

Er komen zes koop- en drie huurwoningen. Volledig duurzaam gebouwd en gasloos. De starters trekken samen op met Het Mantelhuys, eveneens een initiatief vanuit het dorp dat een woonvorm wil creëren voor 55-plussers. In totaal komen er dan 21 woningen te staan.

Verbinding met Vledder

Maar voor wie denkt dat de woningen ook beschikbaar zijn voor mensen uit de Randstad komt bedrogen uit. Want alleen inwoners uit de omgeving maken aanspraak. "We krijgen al belletjes uit het hele land", zegt Dural. "Maar helaas gaat dat niet. We doen het echt voor het dorp en daarvoor moet je een verbinding hebben met Vledder."

Daar sluit Dijkgraaf zich helemaal bij aan. "Dat is precies het uitgangspunt van dit project", zegt hij. "We zijn een vergrijzend dorp en hebben de jeugd hartstikke hard nodig. Die inzet helpt en leidt tot dit resultaat."

De woningen kosten tussen de 183.000 en 220.000 euro. Naar verwachting staan ze er volgende zomer.

