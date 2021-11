Liveblog: FC Emmen toont karakter bij de lijstaanvoerder [gesloten]

De absolute kraker in de Keuken Kampioen Divisie van deze speelronde vond plaats in het Kras Stadion in Volendam. FC Emmen knokte zich bij de lijstaanvoerder naar een gelijkspel: 2-2.

Met deze puntendeling en door het verlies van De Graafschap op bezoek bij FC Den Bosch klimmen Dick Lukkien en zijn manschappen naar plek twee in de Keuken Kampioen Divisie. Excelsior heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Zij spelen morgen tegen Telstar. Het gaatje naar de koploper blijft dus vijf punten.

Thuisploeg effectief

FC Volendam bleek uiterst effectief in de openingsfase. Na tien minuten kreeg de thuisploeg een vrije trap op ongeveer 25 meter van het Drentse doel. Vleugelspits Daryl van Mieghem krulde de bal vakkundig in de kruising. Een kwartier later verdubbelde de topscorer van de eerste divisie, Robert Mühren, de score na een goede actie van Boy Deul. Een op een met Michael Brouwer kwam de spits als winnaar uit de bus, 2-0.

Nog voor rust deed Jeredy Hilterman nog iets terug namens de gasten. Hij promoveerde een schot van Jasin-Amin Assehnoun knap tot doelpunt. De aanvalsleider van FC Emmen werkte de bal keurig in het dak van het doel. Dean James had voor rust de marge weer op twee moeten zetten, maar hij schoot vanaf vijf meter recht op Brouwer.

Kanonskogel

Na rust ging FC Emmen op zoek naar de gelijkmaker. Reda Kharchouch mocht ook vanavond, na zijn debuut vorige week tegen VVV-Venlo, weer een kwartier meedoen. De eerste bal die de spits voor de voeten kreeg, schoot hij tegen de touwen. Dat deed hij alleen in buitenspelpositie, dus ging dat feestje niet door.

Dat feestje werd vijf minuutjes uitgesteld, want tien minuten voor tijd ging een andere invaller, Oussama El Azzouzi, over een Volendammer been. Dat gebeurde in het strafschopgebied van de gastheren en dus ging de bal op de stip. HIlterman wist wel raad met dit buitenkansje. Door een heuse kanonskogel, die via de onderkant van de lat over de doellijn ging, bepaalde hij de eindstand op 2-2. De Drentse spits komt met deze gelijkmaker op een competitietotaal van acht doelpunten.

Twee weekjes rust

FC Emmen heeft na de kraker van vanavond twee weekjes rust. Op 19 november staat de eerstvolgende competitiewedstrijd op het programma. Jong PSV komt dan op bezoek op De Oude Meerdijk. RTV Drenthe is er dan uiteraard weer bij. Met een live radioverslag, maar ook in een kersvers liveblog.

Het liveblog van FC Volendam - FC Emmen leest u hieronder terug.