Duizenden lichtjes betoveren Jozefkerk en Mariakerk in Assen

Voor de vijfde keer organiseren de beide gebedshuizen Kerken in Kaarslicht. Eerdere edities van het lichtevenement werden in december gehouden, maar vanwege de drukte in die maand staan de lichtjes er nu in november al.

Overal licht

Zo'n dertig vrijwilligers zetten alle lichtbronnen neer en steken vanavond alle kaarsen en waxinelichtjes aan. Die staan kriskras door de kerkgebouwen, langs de toegangswegen en in de tuin van de Mariakerk. In keurige rijtjes, maar ook in kunstige patronen van sterren en engelen. Muzikale begeleiding is er in de Jozefkerk van een organist met zanggroep. In de Mariakerk is er een zangeres, die begeleid wordt door pianoklanken.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Sfeervol beeld uit de Mariakerk (Rechten: RTV Drenthe)

Een kerkelijke gedachte zit er volgens kerkenraadvoorzitter Dick Brouwer niet achter het lichtjesevenement. "Het branden van kaarsjes hoort wel bij de kerk, maar deze lichtjes steken we gewoon aan omdat we het mooi vinden. Het is een puur creatief idee, maar het past hier natuurlijk wel erg goed."

Idee uit Bergen

Het idee om duizenden lichtjes neer te zetten is overgewaaid uit het Noord-Hollandse Bergen, waar dorpsbewoners hun straten en tuinen al bijna een eeuw in de zomer versieren met lampionnen, waxinelichtjes en andere lichtbronnen. "Op vakantie met mijn vrouw liep ik er toevallig tegenaan. Het hele dorp was zo mooi versierd, dat ik dat graag naar Assen wilde halen", vertelt initiator Kars Klok.

Bezoekers worden via een verlicht pad van de ene naar de andere kerk geleid. Een wandeltocht van een minuutje, maximaal twee, aangegeven met waxinelichtjes in potjes. Om al dat glaswerk te bemachtigen is maandenlang gespaard. Klok: "Alle kerkleden hebben hun eigen jampotjes ingezameld en bij de supermarkt stonden kratten waarin klanten hun lege potten konden doen. Soms haalde ik wel drie volle kratten op een avond op."

De kaarsjes in Assen branden vanavond tot 21.00 uur. De toegang is gratis, een coronabewijs is niet nodig om de kerken binnen te komen.