Herbert Dijkstra samen met Jan Vayne het theater in: eenmalige voorstelling in Emmen

Ze treden 13 november op in het Atlas-theater in Emmen. De voorstelling is onderdeel van de UCI Bike Region Label Party. Drenthe kreeg in 2016 als eerste regio in Europa het Bike Region Label van de UCI, de mondiale wielerunie. Met het label beloont de UCI steden en regio's die behalve het organiseren van belangrijke fietsevenementen, ook investeren in het ontwikkelen van een fietsnetwerk en de bijbehorende infrastructuur.

Oud-klasgenoten

Dijkstra en Vayne zijn oud-klasgenoten. "We hebben elkaar amper gesproken op school", weet Vayne nog. "We waren allebei een beetje verlegen. En niet zo populair, en niet zo vlot in de groep. Herbert was er bijna nooit. Hij was altijd aan het schaatsen en dat soort dingen aan het doen. En ik was er ook nooit, want ik was overal aan het pingelen", zegt Vayne over het pianospelen.

Dat ze nu samen in het Atlas Theater staan om onder meer wielerverhalen op te dissen, mag verrassend worden genoemd. "Ik had een hekel aan sport", vertelt Vayne. "Ik was nooit op de gymles." Het leven van Dijkstra draait juist om de sport. Hij is een voormalig schaatser en tegenwoordig een doorgewinterde sportcommentator. "De verhalen die we in Emmen gaan vertellen, gaan over de dingen die misgaan", zegt Dijkstra. "Dat is veel leuker."

Allebei spelen ze piano

De liefde voor muziek is wel wederzijds. "Ik houd van pianomuziek", zegt Dijkstra. "Ik heb altijd genoten van Jan zijn muziek. Ik vond het bizar dat ik bij hem in de klas heb gezeten", zegt Dijkstra, die zelf naar eigen zeggen ook een beetje piano kan spelen. Vayne: "Als ik op een schaats sta, dan val ik om en kan ik niets. Als hij pianospeelt is dat veel beter, dan dat ik ooit zou kunnen schaatsen."

"Onlangs werd ik gevraagd of ik live iets wilde spelen. Ik zei: absoluut niet", vertelt Dijkstra over de komende samenwerking. Maar na het nodige aandringen, kwam daar toch verandering in. "Heel af en toe hadden wij nog wel wat contact met elkaar." Hij belde Vayne op voor advies. "Het werd meteen een gesprek van drie kwartier." En daar is uit voortgekomen dat de twee het optreden samen gaan doen.